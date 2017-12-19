Покупка авто или недвижимости: чем выше взнос, тем меньше переплата

ГК "ГРИН ФИНАНС" запустила две программы, которые позволят клиентам с плохой кредитной историей или с небольшим официальным доходом приобрести авто или недвижимость с минимальной переплатой.

Новая бонусная программа, гарантирует каждому клиенту снижение ставки на 5% при покупке авто или недвижимости. Кроме того, если первоначальный взнос на покупку авто или недвижимости будет больше минимального установленного (больше 10% — на авто и больше 20% — на недвижимость) ставка по займу автоматически снизится еще на 5%. В сумме годовую ставку можно снизить на 10% и тем самым сэкономить на переплате. Клиенты, желающие получить деньги под залог недвижимости или авто, также могут стать участниками бонусной программы: если сумма выдачи будет меньше 70% от рыночной стоимости объекта обеспечения.

Добавим, что ежемесячный платеж и переплата формируются индивидуально, исходя из ряда критериев: объект покупки, сумма финансирования и история заемщика. Для оформления заявки необходимы лишь паспорт и СНИЛС. Подтверждение официального дохода не требуется.

Заявку можно оформить на сайте www.greenfinance.ru или получить консультацию по телефону: +7 (846) 313–33–33.