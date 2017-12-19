СРПП: "Инцидент с застрявшими на Волге теплоходами - это штатная ситуация"

Замдиректора по эксплуатации Самарского речного пассажирского предприятия Сергей Скиндер прокомментировал инцидент, произошедший 18 декабря, когда сразу два пассажирских теплохода оказались в ледяной ловушке на Волге.
"Ситуация это штатная, - пояснил замдиректора по эксплуатации Самарского речного пассажирского предприятия Сергей Скиндер. - В 2017 г. погода в последние дни навигации оказалась суровой, лед нарастает активнее, но оба теплохода приспособлены к таким условиям, у судов были усилены борта, поэтому угрозы для жизни людей нет. Единственное - ОМики не могут пробивать себе путь, поэтому навстречу им был отправлен ледокол "Портовый-13".
В 14:00 два теплохода ОМ-318 и ОМ-142 (на борту последнего находились 59 человек) вышли из Самары в направлении с. Рождествено, но до берега так и не добрались, застряв во льдах. На помощь судам был направлен ледокол "Портовый-13", благодаря которому оба теплохода благополучно прибыли в пункт назначения около 18:00. А уже 19 декабря на Волге в районе Красноармейского спуска встал грузопассажирский теплоход "Окский-35".
По данным СРПП,19 декабря навигация 2017 г. официально завершилась, все теплоходы поставлены на зимовку, а сообщение между с. Рождествено и Самарой временно прекратится. Но уже к концу недели людей начнут перевозить суда на воздушных подушках.
В социальных сетях также сообщают, что еще один теплоход "ОМ" вернулся в Самару из рейса до Рождествена только около трех часов ночи.
Последние комментарии
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
где её вернули?как не было воды так и нет
ну вот, хоть здесь редактор нормальный.
Розетки для гаджетов - очень актуальны. Редкая утка нынче без навигатора летает, а лебеди без смартфонов и вовсе никуда)
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.