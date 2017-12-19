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Строительство Строительство и недвижимость

Владимир Кошелев предложил отказаться от регистрации права собственности жилья на застройщиков

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня прошло заседание комитета по строительству Самарской губернской думы под председательством Владимира Кошелева. Одним из ключевых вопросов стала инициатива парламентариев о внесении изменений в статью 219 ГК РФ, которые позволят закрепить новую норму "о вводе в эксплуатацию многоквартирного дома без регистрации права собственности застройщика на жилые помещения в нем…".

По мнению губернских парламентариев, необходимо внести ряд изменений в действующее законодательство, которые позволят отказаться от первоначальной регистрации права собственности на застройщика при продаже готового жилья по договорам купли-продажи. "В сегодняшней ситуации получается, что ты должен не только построить многоквартирный дом, но и зарегистрировать на себя право собственности на не проданные квартиры в нем! И только после этого застройщики имеют право продать, но для этого необходимо сделать второе регистрационное действие - уже на конечного покупателя. Помимо затрат на получение свидетельства о праве собственности, у застройщика дополнительно к этому еще возникает необходимость уплачивать налог на имущество. Мы хотим исключить это совершенно не нужное действие", - выступил в ходе дискуссии Кошелев.

Для этого необходимо внести изменения в федеральное законодательство, в частности - в статью 219 части первой Гражданского кодекса РФ. Напомним, в настоящее время рассматривается на федеральном уровне идея полной отмены института долевого участия в строительстве в перспективе ближайших трех лет. После окончания переходного периода продажа квартир застройщиками будет осуществляться исключительно по договорам купли-продажи.

Однако при этом у строительных компаний возникают дополнительные расходы по уплате государственной пошлины. Судите сами: при регистрации ДДУ (договора участия в долевом строительстве) пошлина составляет всего 6 тысяч рублей, обычно ее делят пополам "Продавец" и "Покупатель", а вот уже при регистрации договора купли-продажи размер государственного сбора составляет 22 тысячи рублей. Таким образом, затраты застройщика, не связанные со строительством, автоматически вырастают в несколько раз, при полном отказе от ДДУ. Для того чтобы продать квартиру "со свидетельством", застройщики в реалиях сегодняшнего дня вынуждены регистрировать право собственности прежде всего на себя, а уж только потом на конечного покупателя.

"Есть компании, которые для себя уже выбрали переход на абсолютно безрисковую для покупателя модель. Это строительство жилья и ввод его в эксплуатацию. Покупатель приобретает уже готовую квартиру по договору купли-продажи. Однако такие компании находятся в абсолютно не выгодном положении с застройщиками, по-прежнему работающими по ДДУ: создавая продукт для дальнейшей реализации, они должны зарегистрировать право собственности. Как только застройщик получил права собственности, он получает абсолютно не нужные регистрационные действия - в масштабах страны за год их миллионы", - резюмировал Владимир Кошелев, председатель комитета по строительству Самарской губернской думы.

Если предложенные сегодня поправки будут внесены, то после официального ввода будет осуществляться только государственный кадастровый учет жилых помещений без регистрации права собственности застройщика на них. В ближайшее время предложение областных депутатов будет направлено в Государственную думу РФ.

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