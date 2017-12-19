Подозреваемый в организации налета на квартиру в Промышленном районе был гражданским мужем соседки

В понедельник, 18 декабря, в Промышленном райсуде Самары состоялось очередное заседание по делу 43-летнего А. и 53-летнего Ф., которых обвиняют в разбое в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и незаконным проникновением в жилище.

Во время заседания дали показания свидетели: бывшая гражданская жена одного из подсудимых, а также пострадавший глава семьи.

Напомним, по версии следствия, 8 декабря 2016 г. А., Ф. и человек, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, ворвались в квартиру на ул. Демократической. Они напали на хозяина жилья и угрожали мужчине, его жене и их малолетней дочери убийством. В результате злоумышленники похитили деньги и имущество общей стоимостью около 630 тыс. рублей.

По словам потерпевшего, они переехали в квартиру незадолго до налета обвиняемых, 26 ноября 2016 года. Подъезд казался им тихим и чистым, посторонних людей они там не видели. Однако накануне злополучных событий потерпевший заметил на лестничной клетке рядом со своей дверью незнакомого мужчину, который тут же попытался скрыться. А уже на следующий день в 6:50, когда он выходил из квартиры, на него напали двое: А. и его подельник. У обоих лица наполовину были скрыты шарфами. У А. в руке был нож.

"Я попытался оказать сопротивление, - рассказал потерпевший. - Схватил за лезвие нож, который был в руках у одного из нападавших. Но они навалились на меня и повалили на пол. А когда я поднял голову, увидел в квартире жену, а за ее спиной еще одного налетчика Ф. Он приставил нож к ее боку. Я понял, что сопротивляться не имеет смысла. Спросил: "Что вам надо?"

Потерпевший приказал супруге отдать все, что есть. А налетчик Ф., который угрожал ей ножом, потребовал пластиковую карту и пин-код от нее. Когда женщина отдала карту одному из грабителей, он покинул квартиру. Двое вооруженных ножами мужчин А. и Ф. связали потерпевших и вместе с дочерью закрыли в ванной, после чего скрылись.

Как выяснилось во время следствия, один из подсудимых - А., предполагаемый организатор налета, является бывшим гражданским мужем соседки потерпевших. Она также давала показания во время заседания. По словам женщины, они расстались с подсудимым в 2013 году. У них есть общая дочь, которой он периодически помогает, но с ними мужчина не живет. У него есть еще одна гражданская жена, которая проживает в Ростове-на-Дону. А его самого женщина видела в последний раз четыре года назад, когда он сообщил, что уезжает в Абхазию.

"В ходе следствия на меня оказывали давление и вынуждали сознаться в том, что я дала наводку именно на эту квартиру, - рассказала свидетельница. - Но я даже не знала, что там сменились жильцы. Бывшего владельца я знала, а с новыми соседями не успела познакомиться".

А. вину отрицает. Второй вооруженный участник нападения Ф. вину признал во время следствия. Третий участник так и не был пойман. 18 декабря 2016 г. его объявили в розыск. По информации правоохранителей, он уехал в Грузию и находится также в международном розыске.

Налетчикам грозит срок от семи до 12 лет. Иск о возмещении материального ущерба потерпевшие пока не подали.