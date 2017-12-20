Услуги по доставке продуктов на дом доступны в Самаре

С помощью Интернета бизнес сокращает расстояние от прилавка до покупателя. В некоторых видах бизнеса онлайн-торговля практически полностью вытеснила привычную розничную торговлю с прилавками и полками, теперь же дело дошло и до продуктов питания, сервис позволяет получить продукты не выходя из дома.
И уже пропадает необходимость ходить по магазинам, стоять в пробках, искать, кто посидит с малышом, пока вы ходите за покупками, а тем более тратить нервы, время и силы на поиск нужного товара.
Легко и с комфортом можно заказать на дом не только одежду, обувь и технику, но и требующие особого хранения и перевозки мясные продукты, куриные яйца, свежую рыбу, овощи или тортик для праздничного стола. Мы провели мониторинг самарских интернет-гипермаркетов, которые сэкономят время на поездку в магазин и доставят продукты прямо к порогу.
Проверить, как работает подобный сервис, мы решили на примере гипермаркета "Гамма-онлайн" - одного из крупнейших фуд-доставщиков в регионе.
Магазин работает с 10:00 до 22:00 и осуществляет доставку в день оформления заказа. Сервис существует на самарском рынке уже три года и предлагает покупателям свыше 15 тысяч наименований товаров, причем не только привычных продуктов, но и настоящих изысков, которых точно не встретить на прилавке "магазина у дома". Так, прямо к порогу вам могут доставить охлажденное мраморное мясо или, например, самого настоящего живого осетра! Партнером и единственным поставщиком товаров для магазина является хорошо зарекомендовавший себя торговый центр METRO на Московском шоссе, что позволяет поддерживать высокое качество продуктов и доступные цены.
Оплату заказа можно произвести любым удобным способом: безналичным на сайте, либо курьеру наличными, либо картой после получения покупки. При заказе от 2000 рублей доставка осуществляется бесплатно.
Организаторы "Гамма-онлайн" подготовили новый проект - онлайн-гастроном "БиллиБонг", который обладает современными функциями, обновленным дизайном, поддержкой мобильных устройств и предлагает своим клиентам еще больше возможностей для выгодных покупок.
Официальный сайт: gammaonline.ru, billybong.ru
Вконтакте: vk.com/gammaonline
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Последние комментарии
Гораздо больше пользы охране труда приносит постоянная деятельность профсоюзов. далеко не каждый работодатель заинтересован в улучшении условий труда
очень странно
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"