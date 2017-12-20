Услуги по доставке продуктов на дом доступны в Самаре

С помощью Интернета бизнес сокращает расстояние от прилавка до покупателя. В некоторых видах бизнеса онлайн-торговля практически полностью вытеснила привычную розничную торговлю с прилавками и полками, теперь же дело дошло и до продуктов питания, сервис позволяет получить продукты не выходя из дома.

И уже пропадает необходимость ходить по магазинам, стоять в пробках, искать, кто посидит с малышом, пока вы ходите за покупками, а тем более тратить нервы, время и силы на поиск нужного товара.

Легко и с комфортом можно заказать на дом не только одежду, обувь и технику, но и требующие особого хранения и перевозки мясные продукты, куриные яйца, свежую рыбу, овощи или тортик для праздничного стола. Мы провели мониторинг самарских интернет-гипермаркетов, которые сэкономят время на поездку в магазин и доставят продукты прямо к порогу.

Проверить, как работает подобный сервис, мы решили на примере гипермаркета "Гамма-онлайн" - одного из крупнейших фуд-доставщиков в регионе.

Магазин работает с 10:00 до 22:00 и осуществляет доставку в день оформления заказа. Сервис существует на самарском рынке уже три года и предлагает покупателям свыше 15 тысяч наименований товаров, причем не только привычных продуктов, но и настоящих изысков, которых точно не встретить на прилавке "магазина у дома". Так, прямо к порогу вам могут доставить охлажденное мраморное мясо или, например, самого настоящего живого осетра! Партнером и единственным поставщиком товаров для магазина является хорошо зарекомендовавший себя торговый центр METRO на Московском шоссе, что позволяет поддерживать высокое качество продуктов и доступные цены.

Оплату заказа можно произвести любым удобным способом: безналичным на сайте, либо курьеру наличными, либо картой после получения покупки. При заказе от 2000 рублей доставка осуществляется бесплатно.

Организаторы "Гамма-онлайн" подготовили новый проект - онлайн-гастроном "БиллиБонг", который обладает современными функциями, обновленным дизайном, поддержкой мобильных устройств и предлагает своим клиентам еще больше возможностей для выгодных покупок.

Официальный сайт: gammaonline.ru, billybong.ru

Вконтакте: vk.com/gammaonline

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