Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Самары приступила к работе

В среду, 20 декабря, начала работу конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы Самары. В комиссию вошли 20 человек, в числе которых - представители общественных организаций, почетные граждане города и области. В заседании принял участие врио губернатора Дмитрий Азаров.
Регистрация потенциальных кандидатов на пост самарского градоначальника прошла с 20 ноября по 18 декабря. О своем желании возглавить областной центр заявили 46 человек. Среди участников конкурса есть представители практически всех слоев общества - рабочие, менеджеры и руководители различных компаний, муниципальные служащие, представители вузов, общественные деятели и даже несколько безработных граждан.
"Мы искренне рады тому, что конкурс нашел отклик среди людей разных возрастов, профессий, политических взглядов. Это значит, что борьба будет действительно конкурентной, а выбор - нелегким", - сказал Дмитрий Азаров, открывая работу комиссии.
Глава региона убежден, что члены конкурсной комиссии сделают обдуманный, стратегически верный выбор. "Но это не значит, что идеи, программные планы, компетенции остальных участников конкурса не будут использованы", - добавил руководитель области. Все предложения и планы развития города, высказанные участниками конкурса, будут учитываться в дальнейшей работе органов власти.
Дмитрий Азаров, который является председателем комиссии, решил в самих слушаниях не участвовать. "Не хотел бы, чтобы мое присутствие повлияло на мнение членов комиссии и тем более определило итог слушаний", - заявил он.
Затем секретарь комиссии Владимир Пронин подвел итоги приема документов от потенциальных кандидатов на пост градоначальника. Так, не все кандидаты представили списки о доходах и расходах супругов, у двоих нет высшего образования. Тем не менее голосованием было решено допустить всех участников к собеседованию. В связи с тем, что в конкурсе решили участвовать большое количество соискателей, комиссия решила разделить собеседования на два дня.
Сейчас кандидаты представляют свои концепции развития Самары. Среди уже прозвучавших предложений - сокращение муниципального долга, выделение федеральных средств на завершение строительства Фрунзенского моста, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, привлечение инвесторов, развитие городского транспорта…
По итогам собеседований конкурсная комиссия представит городской думе на рассмотрение как минимум двух кандидатов, из которых депутаты и изберут нового главу областного центра. Ожидается, что заседание гордумы состоится в пятницу, 22 декабря.
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Вот этого человека можно назначить, четко знает что нужно делать, с кого спрашивать. На сколько известно он кроме огромного стажа в МВД еще и армию прошел. Думаю из всех кандидатов он для города наиболее подходящий, так как остальные это бизнесмены, рвущиеся ко власти и готовые использовать ее для собственного обогащения, или пиарщики своей персоны, которые реально вряд ли справятся с городом - миллионником!
Из 741 квартиры, которые нужно было приобрести на переселения граждан из аварийного жилья, приобрели 502 квартиры. Оставшиеся 239 квартир передадут ДУИ г.о.Самара до 8 декабря 2017 года. Вопрос: "Почему нас не переселяют в 502 квартиры, которые уже в муниципальной собственности?" Наш дом признан аварийным в 2010 году. Наш дом включен в государственную программу Самарской области"Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года. В феврале 2015 году мы посмотрели квартиру , которую нам предложил ДУИ г.о.Самара. Квартира нам понравилась и мы дали свое согласие - написали заявление на переселение в нее. На переселение по "договору мены". ЭТО БЫЛО В 2015 ГОДУ!!! ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА БУДЕТ ТРИ ГОДА КАК МЫ НАПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЧТО МЫ СОГЛАСНЫ НА ТУ КВАРТИРУ, КОТОРУЮ НАМ ПРЕДЛОЖИЛ ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРЫ. Оказалось, что передача квартиры по "ДОГОВОРУ МЕНЫ" - это незаконная сделка, когда речь идет об аварийном жилье. НОТАРИУС отказывается регистрировать такую сделку! Передать квартиру можно только по "СОГЛАШЕНИЮ". Это ст.32 ЖК РФ. Подразумевает еще и выкуп земли под аварийным домом в муниципальную собственность. Департамент управления имуществом г.о.Самара три года судится с нотариусом. Нотариус выигрывает все суды. А люди вынужденны жить на съемном жилье. И платить за обе квартиры. Так как проживать в аварийном доме стало невозможно. В нем нет воды, газа отопления. Есть в нем мародеры, БОМЖы и риск обрушения.
Стесняюсь спросить - а до этого кто был?
Пустили бы прямой рейс Штутгард - Самара и визу бы попроще сделали, тогда люди реально могли бы контактировать. А так, одна "показуха".
Наш дом расположенный по ул.Аэродромная 59 ,1963 года постройки.Всё это время капремонта не проводилось,срок ремонта был намечен на 2017-2018г,а теперь перенесли сроки ремонта на 2029-2030г. С чем это связано непонятно.