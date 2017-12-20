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Финансы Экономика и бизнес

В ВТБ Пенсионный фонд в рамках программы "Коллекция" поступило более 4 000 взносов

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За 11 месяцев 2017 года в ВТБ Пенсионный фонд поступило более 4 000 взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, оформленных в рамках программы "Коллекция". Данный показатель почти втрое больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Программа "Коллекция" - бонусная программа розничного бизнеса банка ВТБ, которая позволяет держателям карт банка направлять начисленные банком баллы на оплату взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным с ВТБ Пенсионный фонд.

Генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская прокомментировала: "В рамках программы "Коллекция" ее участник может направить свои накопления на приобретение различных товаров или на формирование негосударственной пенсии. В текущем году количество граждан, которые предпочли формирование будущей пенсии, увеличилось в два раза. Это говорит о том, что ментальность граждан меняется: люди стали больше думать о своем будущем и о том доходе, который они будут получать после выхода на пенсию".

Более 1,5 млн человек выбрали НПФ ВТБ Пенсионный фонд для формирования пенсии.

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