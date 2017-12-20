В Тольятти состоялись всероссийские соревнования по каратэ WKF "Кубок Дружбы"

В УСК "Олимп" с 15 по 17 декабря состоялись VII Открытые всероссийские соревнования по каратэ WKF "Кубок Дружбы".

Число участников нынешнего "Кубка Дружбы" достигло цифры в 1100 спортсменов. Количество регионов увеличилось до 27, команды приехали из Центра, Урала и Сибири, со всего Поволжья. Подрос уровень бойцов. Расширилась и соревновательная программа, в раздел кумитэ добавились командные соревнования и абсолютная весовая категория, которая к тому же стала коммерческой.

"Это хороший, правильный турнир, резюмирующий итоги завершающегося года, - считает советник главы Тольятти по спорту и социальным вопросам, президент ассоциации "Совет спортивных федераций" Алексей Борисов. - Это грамотная организация соревновательного процесса, пропаганда каратэ и наилучшего проведения досуга. В каратэ WKF - очень сильные спортсмены и одна из лучших областных федераций".

В общекомандном зачете первенство осталось за командой Самарской области, у которой 65 медалей, в том числе 20 золотых. На последующих местах - сборные Саратовской и Пензенской областей, сообщает министерство спорта Самарской области.