В Тольятти состоялись всероссийские соревнования по каратэ WKF "Кубок Дружбы"

В УСК "Олимп" с 15 по 17 декабря состоялись VII Открытые всероссийские соревнования по каратэ WKF "Кубок Дружбы".
Число участников нынешнего "Кубка Дружбы" достигло цифры в 1100 спортсменов. Количество регионов увеличилось до 27, команды приехали из Центра, Урала и Сибири, со всего Поволжья. Подрос уровень бойцов. Расширилась и соревновательная программа, в раздел кумитэ добавились командные соревнования и абсолютная весовая категория, которая к тому же стала коммерческой.
"Это хороший, правильный турнир, резюмирующий итоги завершающегося года, - считает советник главы Тольятти по спорту и социальным вопросам, президент ассоциации "Совет спортивных федераций" Алексей Борисов. - Это грамотная организация соревновательного процесса, пропаганда каратэ и наилучшего проведения досуга. В каратэ WKF - очень сильные спортсмены и одна из лучших областных федераций".
В общекомандном зачете первенство осталось за командой Самарской области, у которой 65 медалей, в том числе 20 золотых. На последующих местах - сборные Саратовской и Пензенской областей, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?