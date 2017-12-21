16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Красноярском районе самарец с подельниками ограбил своих знакомых Застрахуйтесь от автостраховщиков: самарчанка приобрела полис ОСАГО, который оказался недействительным Ранее судимый наркоман организовал притон в Октябрьске Разглашение налоговой тайны сотрудником ФНС в Тольятти привело к возбуждению уголовного дела Самарская область заняла первое место по количеству нераскрытых дел о даче взяток

Преступления Происшествия

В Красноярском районе самарец с подельниками ограбил своих знакомых

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати

В Самаре сотрудники правоохранительных органов задержали трех местных жителей, подозреваемых в совершении разбойного нападения на супружескую пару в Красноярском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

С заявлением в полицию обратился 38-летний житель с. Хилково, рассказавший, что примерно в 23:20 трое неизвестных проникли в его дом, нанесли ему телесные повреждения, а также похитили личное имущество.

Уже через 20 минут прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции выяснили, что трое злоумышленников, скрывших лицо масками, проникли в дом через окно, расположенное на террасе. Как установили стражи порядка, неизвестные избили хозяина дома и отобрали мобильный телефон. С 42-летней супруги потерпевшего преступники сорвали золотую цепочку, после чего скрылись.

В ходе опроса пострадавших сотрудники полиции выяснили, что по приметам один из нападавших похож на их знакомого, которого они опознали по куртке и манере речи. Супругам было известно только его имя и то, что он проживает в Самаре.

На раскрытие преступления у сотрудников полиции ушло четыре часа. В результате проведения оперативных мероприятий оперативники уголовного розыска установили адрес проживания молодого человека, однако в квартире его не оказалось. В ходе дальнейшей работы полицейские выяснили еще один адрес, где и задержали всех троих предполагаемых злоумышленников. Ими оказались жители областного центра  1994, 1995 и 1986 годов рождения, все ранее судимые за кражу и грабежи.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 части УК РФ "Разбой", возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Похищенный сотовый телефон обнаружен и изъят в ходе обыска квартиры, со слов злоумышленников, золотую цепочку они успели сдать в ломбард, в настоящее время оперативники устанавливают ее местонахождение.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Нефедов 18 декабря 2017 06:36 Самарскому подростку проломил голову пришедший в школу мужчина

Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.

Иван Иванов 12 декабря 2017 11:41 Самарец на бегу открыл и начал пить украденную бутылку пива

Будьте любезны удалите свой комментарий,если вы не против!

Самуил Кронштейн 05 декабря 2017 06:01 Подозреваемый в даче взятки полицейскому приехал по звонку мужчин, задержанных с нелегальным алкоголем

В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???

Тени Сварога 07 ноября 2017 13:33 Самарец на бегу открыл и начал пить украденную бутылку пива

это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)

Доn Pеdrо 23 октября 2017 18:31 Следователи задержали заказчика убийства боксера Еремеева

Зам атамана-член ОПГ ?

Фото на сайте

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31