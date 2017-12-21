Максим Власов будет защищать титул континентального чемпиона WBA в поединке с Вакапито Мероро

В четверг, 21 декабря, воспитанник самарской школы бокса Максим Власов выйдет на ринг против Вакапито Мероро из Намибии, сообщает tricolortvmag.ru.

Поединок состоится в рамках вечера бокса в Москве. Максим будет сражаться за завоеванный им титул континентального чемпиона по версии WBA в первом тяжелом весе.

В послужном списке Власова 42 поединка, 39 из которых он выиграл (22 — нокаутом). На счету Мероро 34 боя, 28 из которых он выиграл (14 — нокаутом).