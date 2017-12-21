В четверг, 21 декабря, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров примет участие в программе "Главная тема" на канале "Россия 24". Эфир начнется в 19:00.

Будут обсуждаться основные итоги уходящего года. Глава региона ответит на вопросы редакции и жителей области.

Свои обращения можно оставлять по номеру (846) 926-11-22 и в гостевой на сайте tvsamara.ru, а также в аккаунтах ГТРК "Самара" в соцсетях.