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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров примет участие в программе "Главная тема" на канале "Россия 24"

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 21 декабря, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров примет участие в программе "Главная тема" на канале "Россия 24". Эфир начнется в 19:00.

Будут обсуждаться основные итоги уходящего года. Глава региона ответит на вопросы редакции и жителей области.

Свои обращения можно оставлять по номеру (846) 926-11-22 и в гостевой на сайте tvsamara.ru, а также в аккаунтах ГТРК "Самара" в соцсетях.

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