Виктор Сазонов: "Доклад Елены Лапушкиной - первая реальная комплексная программа развития Самары"

Председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов назвал выступление перед конкурсной комиссией кандидата на пост мэра Самары, главы администрации Железнодорожного района Елены Лапушкиной "первой реальной комплексной программой развития города".
Елена Лапушкина среди первоочередных задач для нового главы города назвала организацию выборов президента РФ, подготовку и проведение игр ЧМ, а также создание работоспособной команды и устранение условий, создающих коррупцию на местах.
"Решать эти вопросы нужно параллельно, а не поступательно", - отметила Лапушкина.
Также она подчеркнула важность реализации муниципальной программы "Комфортная городская среда", поддержки муниципальных транспортных предприятий.
По мнению Елены Лапушкиной, стратегические процессы развития Самары нужно сочетать с текущей ситуацией на местах.
Как сообщается в текстовой трансляции работы конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Самары, вопросы Елене Лапушкиной задали практически все члены комиссии. В частности, врио первого заместителя председателя правительства области Виктор Кудряшов поинтересовался, как она оценивает взаимодействие между внутригородскими районами.
"Нужно вернуться к командному управлению. Главы районов ответственны за свои территории, но город - единое целое, и есть вопросы, которые мы можем решать только совместно. Надеюсь, что создать эту команду у меня получится", - заявила Елена Лапушкина.
Напомним, заявки на участие в конкурсе за пост главы Самары подали 46 человек. Вчера, 20 декабря, конкурсная комиссия начала собеседования с кандидатами на пост главы Самары и продолжила эту работу сегодня.
По итогам собеседования комиссия должна будет выбрать нескольких кандидатов (не менее двух) и рекомендовать их к рассмотрению на заседании городской думы. Депутаты уже прямым голосования из числа этих претендентов выберут нового главу города.
Сегодня, 21 декабря, двое отозвали свои кандидатуры - это исполняющий обязанности мэра Владимир Василенко и его первый заместитель Владимир Терентьев.
Отметим, по итогам первого дня работы комиссии Виктор Кудряшов заявлял, что лишь несколько кандидатов смогли внятно сформулировать свое видение развития города, и "именно им члены комиссии задают большинство вопросов". "Многим, к сожалению, вопросы задавать просто бессмысленно, уровень их подготовки очень низок", - написал он в своем Твиттере.
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Вот этого человека можно назначить, четко знает что нужно делать, с кого спрашивать. На сколько известно он кроме огромного стажа в МВД еще и армию прошел. Думаю из всех кандидатов он для города наиболее подходящий, так как остальные это бизнесмены, рвущиеся ко власти и готовые использовать ее для собственного обогащения, или пиарщики своей персоны, которые реально вряд ли справятся с городом - миллионником!
Из 741 квартиры, которые нужно было приобрести на переселения граждан из аварийного жилья, приобрели 502 квартиры. Оставшиеся 239 квартир передадут ДУИ г.о.Самара до 8 декабря 2017 года. Вопрос: "Почему нас не переселяют в 502 квартиры, которые уже в муниципальной собственности?" Наш дом признан аварийным в 2010 году. Наш дом включен в государственную программу Самарской области"Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года. В феврале 2015 году мы посмотрели квартиру , которую нам предложил ДУИ г.о.Самара. Квартира нам понравилась и мы дали свое согласие - написали заявление на переселение в нее. На переселение по "договору мены". ЭТО БЫЛО В 2015 ГОДУ!!! ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА БУДЕТ ТРИ ГОДА КАК МЫ НАПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЧТО МЫ СОГЛАСНЫ НА ТУ КВАРТИРУ, КОТОРУЮ НАМ ПРЕДЛОЖИЛ ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРЫ. Оказалось, что передача квартиры по "ДОГОВОРУ МЕНЫ" - это незаконная сделка, когда речь идет об аварийном жилье. НОТАРИУС отказывается регистрировать такую сделку! Передать квартиру можно только по "СОГЛАШЕНИЮ". Это ст.32 ЖК РФ. Подразумевает еще и выкуп земли под аварийным домом в муниципальную собственность. Департамент управления имуществом г.о.Самара три года судится с нотариусом. Нотариус выигрывает все суды. А люди вынужденны жить на съемном жилье. И платить за обе квартиры. Так как проживать в аварийном доме стало невозможно. В нем нет воды, газа отопления. Есть в нем мародеры, БОМЖы и риск обрушения.
Стесняюсь спросить - а до этого кто был?
Пустили бы прямой рейс Штутгард - Самара и визу бы попроще сделали, тогда люди реально могли бы контактировать. А так, одна "показуха".
Наш дом расположенный по ул.Аэродромная 59 ,1963 года постройки.Всё это время капремонта не проводилось,срок ремонта был намечен на 2017-2018г,а теперь перенесли сроки ремонта на 2029-2030г. С чем это связано непонятно.