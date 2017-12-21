Виктор Сазонов: "Доклад Елены Лапушкиной - первая реальная комплексная программа развития Самары"

Председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов назвал выступление перед конкурсной комиссией кандидата на пост мэра Самары, главы администрации Железнодорожного района Елены Лапушкиной "первой реальной комплексной программой развития города".

Елена Лапушкина среди первоочередных задач для нового главы города назвала организацию выборов президента РФ, подготовку и проведение игр ЧМ, а также создание работоспособной команды и устранение условий, создающих коррупцию на местах.

"Решать эти вопросы нужно параллельно, а не поступательно", - отметила Лапушкина.

Также она подчеркнула важность реализации муниципальной программы "Комфортная городская среда", поддержки муниципальных транспортных предприятий.

По мнению Елены Лапушкиной, стратегические процессы развития Самары нужно сочетать с текущей ситуацией на местах.

Как сообщается в текстовой трансляции работы конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Самары, вопросы Елене Лапушкиной задали практически все члены комиссии. В частности, врио первого заместителя председателя правительства области Виктор Кудряшов поинтересовался, как она оценивает взаимодействие между внутригородскими районами.

"Нужно вернуться к командному управлению. Главы районов ответственны за свои территории, но город - единое целое, и есть вопросы, которые мы можем решать только совместно. Надеюсь, что создать эту команду у меня получится", - заявила Елена Лапушкина.

Напомним, заявки на участие в конкурсе за пост главы Самары подали 46 человек. Вчера, 20 декабря, конкурсная комиссия начала собеседования с кандидатами на пост главы Самары и продолжила эту работу сегодня.

По итогам собеседования комиссия должна будет выбрать нескольких кандидатов (не менее двух) и рекомендовать их к рассмотрению на заседании городской думы. Депутаты уже прямым голосования из числа этих претендентов выберут нового главу города.

Сегодня, 21 декабря, двое отозвали свои кандидатуры - это исполняющий обязанности мэра Владимир Василенко и его первый заместитель Владимир Терентьев.

Отметим, по итогам первого дня работы комиссии Виктор Кудряшов заявлял, что лишь несколько кандидатов смогли внятно сформулировать свое видение развития города, и "именно им члены комиссии задают большинство вопросов". "Многим, к сожалению, вопросы задавать просто бессмысленно, уровень их подготовки очень низок", - написал он в своем Твиттере.