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Розничный бизнес ВТБ объединяет функционал банкоматов и интернет-банка

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Группа ВТБ запустила унифицированный личный кабинет в своих банкоматах. Новый сервис позволяет клиентам управлять счетами, вкладами и другими продуктами по примеру интернет- или мобильного банка. По прогнозам Группы, до конца 2018 года новым сервисом воспользуются не менее 7 млн человек.

В банкоматах Группы ВТБ стало доступным не только проведение операций, традиционных для АТМ, но и полноценное управление личными финансами. Теперь в устройствах самообслуживания клиенты могут оставить заявку на банковский продукт, оформить частичное или полное досрочное погашение кредита, посмотреть выписку по карте и при необходимости отправить информацию на личный e-mail.

Также в банкоматах возможно проведение снятия и внесения наличных на счет любой карты клиента - не только использующейся им в устройстве в данный момент. Кроме того, по аналогии с интернет- и мобильным банком в АТМ доступно управление шаблонами по операциям и повторение ранее совершенных платежей.

Новая платформа позволяет регулировать настройки "под клиента", например, использовать персональное приветствие, делать индивидуальные предложения, автоматически выводить на экран баланс карты и пр.

В настоящее время новый сервис доступен в части банкоматов розничного бизнеса ВТБ (около 13,5 тыс. устройств). В 1 квартале 2018 г. унифицированный личный кабинет будет тиражирован на всю сеть устройств самообслуживания (порядка 15 тысяч). Для того чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо в меню банкомата после введения пин-кода выбрать опцию "Мой банк".

"Современный тренд на финансовом рынке - перевод рутинных операций в интернет- и мобильный банк. В то же время самым востребованным дистанционным каналом продолжают оставаться банкоматы. Для нас как для федерального банка подобный проект является социально значимым. По сути, мы в 13 раз расширили инфраструктуру обслуживания наших клиентов по операциям, которые ранее они могли провести в отделениях, - комментирует старший вице-президент, директор департамента операционной поддержки бизнеса ВТБ Валерий Чулков. - Наша следующая цель - сделать возможным продажи розничных продуктов банка через АТМ".

По прогнозам Группы ВТБ, до конца 2018 года новым сервисом воспользуются более 7 млн человек.

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