Рейтинговое агентство RAEX повысило рейтинг инвестиционного климата Самарской области

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) в рейтинге инвестиционной привлекательности российских регионов 2017 г. повысило уровень инвестиционного климата Самарской области, включив регион в группу субъектов РФ со средним потенциалом и минимальным риском.

Об этом сообщает региональное министерство экономического развития инвестиций и торговли.

Кроме Самарской области, в данную группу вошли еще пять регионов: Белгородская, Ростовская и Нижегородская области, республики Башкортостан и Татарстан. Самый высокий рейтинг агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило четырем регионам: Московской области, городам Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодарского края, обладающим, по мнению агентства, максимальным потенциалом и минимальным риском.

Рейтинг инвестиционного климата Самарской области повышен впервые за несколько лет: в 1998-2016 гг. регион входил в группу регионов со средним потенциалом и умеренным риском.

"Улучшение рейтинга Самарской области стало возможным в основном за счет снижения экономического и финансового рисков", - сообщает минэконом.

В рейтинге инвестиционной привлекательности 2017 г. Самарская область по уровню инвестиционного риска занимает 19-е место, по инвестиционному потенциалу - 12-е место среди 85 субъектов Российской Федерации.