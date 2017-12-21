Самарский флот сковало льдом на Волге

В среду, 20 декабря, в самарских соцсетях горожане рассказали о ситуации, в которой оказались суда СРПП, застывшие во льду.

По сообщениям очевидцев, теплоход-паром "Окский-35" отнесло от речного вокзала и зажало льдами в районе старого элеватора. Из ледяной ловушки его пытались вызволить теплоход-ледокол "Портовый-13" и дизельэлектроход "Шлюзовой-107". Но их усилия, предположительно, ни к чему не привели.

Также очевидцы сообщают, что ниже элеватора по течению Волги встал теплоход "ОМ-142", а у причала на речном вокзале остались стоять теплоходы "ОМ-318" и "ВРД-819". Кроме того, как вчера сообщалось, ледоходом на 50 метров по течению Волги отнесло пристань "Октябрьский спуск", что стояла на спуске ул. Лейтенанта Шмидта.

Велись работы по закреплению ее к берегу на том месте, где она остановилась. Насколько опасна такая ситуация для оказавшихся во льду судов, сейчас неизвестно. Официальных сообщений об этом не поступало.