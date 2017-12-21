Самарский флот сковало льдом на Волге

В среду, 20 декабря, в самарских соцсетях горожане рассказали о ситуации, в которой оказались суда СРПП, застывшие во льду.
По сообщениям очевидцев, теплоход-паром "Окский-35" отнесло от речного вокзала и зажало льдами в районе старого элеватора. Из ледяной ловушки его пытались вызволить теплоход-ледокол "Портовый-13" и дизельэлектроход "Шлюзовой-107". Но их усилия, предположительно, ни к чему не привели.
Также очевидцы сообщают, что ниже элеватора по течению Волги встал теплоход "ОМ-142", а у причала на речном вокзале остались стоять теплоходы "ОМ-318" и "ВРД-819". Кроме того, как вчера сообщалось, ледоходом на 50 метров по течению Волги отнесло пристань "Октябрьский спуск", что стояла на спуске ул. Лейтенанта Шмидта.
Велись работы по закреплению ее к берегу на том месте, где она остановилась. Насколько опасна такая ситуация для оказавшихся во льду судов, сейчас неизвестно. Официальных сообщений об этом не поступало.
Последние комментарии
"Несчастный случай"?
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).
Славбогу, что ошибочно. А то, ох как страшно было, ох как страшно.
Не несколько человек тут отдыхает, а несколько сотен. И никто о надвигающейся стихии не был предупрежден туроператорами, которые несут ответственность за туристов.
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!