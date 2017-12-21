16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Самара-Базис" начал подготовку к возведению высотки на площадке под новый корпус школы №27 Аппаратно-программные комплексы компании "СИГМАПРО" обеспечивают электронные коммуникации в режиме 24/7 Почти треть застройщиков региона работает с нарушениями За месяц цены на жилье в регионе выросли почти на 1 тыс. рублей за квадратный метр Территорию около ТЦ "Вива Ленд" застроят жильем

Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

В ОЭЗ "Тольятти" завершилось строительство пожарного депо

ТОЛЬЯТТИ. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 121
Версия для печати

В особой экономической зоне "Тольятти" завершилось строительство пожарного депо. Об этом сообщает сайт правительства Самарской области.

На днях получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Положительное заключение было дано по итогам проверки госинспекции строительного надзора Самарской области котельной к пожарному депо. В результате было выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям действующей нормативной документации.

Напомним, возведение самого здания, котельной, подведение всех инженерных коммуникаций выполнило ООО ПСК "Волга". В релизе отмечается, что все работы по внутренней отделке выполнены качественно, помещение укомплектовано мебелью, техникой и другим имуществом, необходимым для работы пожарных.

Напомним, строительство объекта в ОЭЗ "Тольятти" осуществляется по заказу правительства Самарской области. Общая площадь здания - около 1,5 тыс. кв. метров. Планируется, что здесь будут дислоцироваться четыре пожарных автомобиля.

"Ожидается, что пожарное депо начнет работать до конца текущего года, - сказал врио министра строительства Самарской области Александр Баландин. - Мощности нового депо должно хватить, чтобы защитить от возгораний всю территорию особой экономической зоны и ближайших сел Ставропольского района".

Гид потребителя

Последние комментарии

Анна Арутюнова 01 ноября 2017 21:23 В Самаре отремонтируют здание бывшего штаба ПриВО

В Рощинском по крупному счету необходимо Все капитально отремонтировать,а не только оплату УК за ЖКХ собирать и ни чего не делать на протяжение 10 лет.

Рихагель Оттоля 25 октября 2017 06:36 Дом на Вилоновской/Садовой планируют достроить к концу 2019 года

Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!

Анна Коба 03 октября 2017 05:36 Группа "Виктор и Ко" отказалась от строительства высоток за ТЦ "Амбар"

Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))

Владимир Порохин 29 марта 2017 17:40 "Тандер" пожаловался на смену зонирования под гипермаркетом "Магнит" в Тольятти

А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.

Dmitry Lakotsenin 15 марта 2017 06:45 Самарские силовики прекратили уголовное дело в отношении бывшего застройщика ЖК "Исторический квартал"

Прокуратуре лучше бы заняться сносом памятника-Бани Лебедева, где уже дома стоят. Сплошной криминал.

Фото на сайте

Строительство ледового дворца в Чапаевске идет по графику

Строительство ледового дворца в Чапаевске идет по графику

Выпущена первая партия сэндвич-панелей для стадиона "Самара Арена"

Выпущена первая партия сэндвич-панелей для стадиона "Самара Арена"

Завершен монтаж последнего блока купола на стадионе "Самара Арена"

Завершен монтаж последнего блока купола на стадионе "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31