В ОЭЗ "Тольятти" завершилось строительство пожарного депо

В особой экономической зоне "Тольятти" завершилось строительство пожарного депо. Об этом сообщает сайт правительства Самарской области.
На днях получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Положительное заключение было дано по итогам проверки госинспекции строительного надзора Самарской области котельной к пожарному депо. В результате было выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям действующей нормативной документации.
Напомним, возведение самого здания, котельной, подведение всех инженерных коммуникаций выполнило ООО ПСК "Волга". В релизе отмечается, что все работы по внутренней отделке выполнены качественно, помещение укомплектовано мебелью, техникой и другим имуществом, необходимым для работы пожарных.
Напомним, строительство объекта в ОЭЗ "Тольятти" осуществляется по заказу правительства Самарской области. Общая площадь здания - около 1,5 тыс. кв. метров. Планируется, что здесь будут дислоцироваться четыре пожарных автомобиля.
"Ожидается, что пожарное депо начнет работать до конца текущего года, - сказал врио министра строительства Самарской области Александр Баландин. - Мощности нового депо должно хватить, чтобы защитить от возгораний всю территорию особой экономической зоны и ближайших сел Ставропольского района".
Последние комментарии
В Рощинском по крупному счету необходимо Все капитально отремонтировать,а не только оплату УК за ЖКХ собирать и ни чего не делать на протяжение 10 лет.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))
А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.
Прокуратуре лучше бы заняться сносом памятника-Бани Лебедева, где уже дома стоят. Сплошной криминал.