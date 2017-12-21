В ОЭЗ "Тольятти" завершилось строительство пожарного депо

В особой экономической зоне "Тольятти" завершилось строительство пожарного депо. Об этом сообщает сайт правительства Самарской области.

На днях получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Положительное заключение было дано по итогам проверки госинспекции строительного надзора Самарской области котельной к пожарному депо. В результате было выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям действующей нормативной документации.

Напомним, возведение самого здания, котельной, подведение всех инженерных коммуникаций выполнило ООО ПСК "Волга". В релизе отмечается, что все работы по внутренней отделке выполнены качественно, помещение укомплектовано мебелью, техникой и другим имуществом, необходимым для работы пожарных.

Напомним, строительство объекта в ОЭЗ "Тольятти" осуществляется по заказу правительства Самарской области. Общая площадь здания - около 1,5 тыс. кв. метров. Планируется, что здесь будут дислоцироваться четыре пожарных автомобиля.

"Ожидается, что пожарное депо начнет работать до конца текущего года, - сказал врио министра строительства Самарской области Александр Баландин. - Мощности нового депо должно хватить, чтобы защитить от возгораний всю территорию особой экономической зоны и ближайших сел Ставропольского района".