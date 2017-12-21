В новогоднюю ночь покой граждан будут охранять 704 полицейских

В четверг, 21 декабря, в Самаре состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона под председательством врио губернатора области Дмитрия Азарова. Ключевым вопросом повестки стало обеспечение безопасности жителей губернии в период новогодних праздников.

"Новый год и Рождество — самые светлые и добрые семейные праздники. Но именно в эти дни повышается угроза террористических атак, а также вероятность нарушения общественного порядка, — отметил глава региона. — Если для граждан это время отдыха, то для нас — время напряженной работы. Мы должны иметь полную уверенность в том, что жители региона находятся в безопасности и защищены от любого вида угроз".

О том, как будет обеспечиваться безопасность в праздничные дни, рассказал замначальника областной полиции Юрий Дмитриев.

"В новогоднюю ночь запланировано около 200 культурных мероприятий с ожидаемым участием более 40 тыс. человек. Для обеспечения правопорядка и общественной безопасности в местах проведения мероприятий в ночь с 31 декабря на 1 января планируется задействовать 704 сотрудника органов внутренних дел, 181 представитель ДНД, 10 работников охранных предприятий, 45 казаков, а также 100 сотрудников ОМОНа", — сообщил полицейский.

Не менее серьезно подойдут к безопасности и в праздник Рождества. В ночь с 6 на 7 января и днем 7 января в 186 храмах, в церквях и монастырях пройдут праздничные службы. Ожидаемое количество участников — 35 тыс. человек.

"Для обеспечения безопасности необходимо задействовать 429 сотрудников ОВД, семь сотрудников управления Росгвартии, 68 представителей ДНД, 20 казаков. Кроме того, для оперативного реагирования на случай осложнения обстановки в новогоднюю или рождественскую ночь в качестве резерва предусмотрено 442 сотрудника ОВД. Члены комиссии приняли информацию к сведению.

Также на заседании рассмотрели вопрос о предотвращении террористических угроз в период подготовки и проведения президентских выборов.

Прозвучал и доклад о дополнительных мерах по обеспечению безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу.