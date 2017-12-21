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Суды Происшествия

Убийство кошки кинологом МВД оценили в 20 тыс. рублей

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре вынесли приговор бывшей сотруднице Кинологического центра областного ГУ МВД Наталье К.

Напомним, 6 октября 2016 г. женщина-кинолог рядом со своим местом работы на ул. Олимпийской, 151 кинула под колеса проезжающего мимо автомобиля беременную кошку. Произошло это на глазах коллег и детей. Животное получило настолько тяжелые травмы, что кошку пришлось усыпить.

Расследованием этого уголовного дела занимались сотрудники СУ СК РФ по Самарской области, обвинение Наталье предъявили по ч. 1 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными").

Это уголовное дело рассматривал сначала мировой суд, потом федеральный. В итоге женщину признали виновной и наказание назначили в виде штрафа 20 тыс. рублей.

На время расследования Наталью К. отстраняли от службы в Центре кинологической службы областного ГУ МВД. Будет ли она уволена из органов внутренних дел или вернется к работе со служебными собаками, в ведомстве не сообщают.

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