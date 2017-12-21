Убийство кошки кинологом МВД оценили в 20 тыс. рублей

В Самаре вынесли приговор бывшей сотруднице Кинологического центра областного ГУ МВД Наталье К.
Напомним, 6 октября 2016 г. женщина-кинолог рядом со своим местом работы на ул. Олимпийской, 151 кинула под колеса проезжающего мимо автомобиля беременную кошку. Произошло это на глазах коллег и детей. Животное получило настолько тяжелые травмы, что кошку пришлось усыпить.
Расследованием этого уголовного дела занимались сотрудники СУ СК РФ по Самарской области, обвинение Наталье предъявили по ч. 1 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными").
Это уголовное дело рассматривал сначала мировой суд, потом федеральный. В итоге женщину признали виновной и наказание назначили в виде штрафа 20 тыс. рублей.
На время расследования Наталью К. отстраняли от службы в Центре кинологической службы областного ГУ МВД. Будет ли она уволена из органов внутренних дел или вернется к работе со служебными собаками, в ведомстве не сообщают.
Последние комментарии
15 000 за зачет.. не слабые расценки в Медицинском. Сколько же стоит тогда экзамен?
Ну а пенсионные удостоверения килограммами в самаре продают типа фсб не знает, и не только в самаре по всей стране )))) по 300тыс , задолбали фазана лепить народу
Бессовестная! Как можно обманывать пожилых людей?? У них итак нет денег, последние накопления снимают, а она еще и обворовывала этих несчастных людей. Надеюсь ее осудят всё-таки. Такие поступки нельзя оставлять безнаказанными.
Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.
Присоединяюсь к просьбе! Да будет так!