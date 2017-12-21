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Выборы Власть и политика

Избиратели в Самарской области смогут проголосовать по месту нахождения, подав заявление в МФЦ

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 20 декабря, состоялось подписание соглашения о взаимодействии между избирательной комиссией Самарской области и уполномоченным МФЦ Самарской области.

Избиратели в Самарской области смогут проголосовать по месту нахождения, подав заявление в МФЦ Избиратели в Самарской области смогут проголосовать по месту нахождения, подав заявление в МФЦ
Фото: Архив «ВН»

В рамках данного соглашения избиратель, который не имеет возможности в день голосования прибыть на свой избирательный участок, сможет заранее подать заявление (в том числе и в любом из МФЦ Самарской области) о включении его в список избирателей по месту нахождения, на удобном для него участке в пределах Российской Федерации.

По словам председателя избирательной комиссии Самарской области Вадима Михеева, этот механизм закреплен вступившими в силу изменениями избирательного законодательства об отмене открепительных удостоверений на федеральных и региональных выборах.

Благодаря подписанному соглашению уже с 31 января многофункциональные центры региона начнут принимать соответствующие заявления.

"Учитывая важность такого события, как выборы президента РФ, думаю, что данная услуга будет в числе приоритетных в работе центров "Мои документы". Региональная сеть МФЦ готова к потоку заявителей. У нас очень развитая сеть офисов и удобный график работы, что станет одним из решающих факторов для граждан, желающих воспользоваться своим правом на голосование по месту нахождения", - подчеркнул директор ГКУ СО "УМФЦ" Павел Синев.

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