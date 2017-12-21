Избиратели в Самарской области смогут проголосовать по месту нахождения, подав заявление в МФЦ

В среду, 20 декабря, состоялось подписание соглашения о взаимодействии между избирательной комиссией Самарской области и уполномоченным МФЦ Самарской области.
В рамках данного соглашения избиратель, который не имеет возможности в день голосования прибыть на свой избирательный участок, сможет заранее подать заявление (в том числе и в любом из МФЦ Самарской области) о включении его в список избирателей по месту нахождения, на удобном для него участке в пределах Российской Федерации.
По словам председателя избирательной комиссии Самарской области Вадима Михеева, этот механизм закреплен вступившими в силу изменениями избирательного законодательства об отмене открепительных удостоверений на федеральных и региональных выборах.
Благодаря подписанному соглашению уже с 31 января многофункциональные центры региона начнут принимать соответствующие заявления.
"Учитывая важность такого события, как выборы президента РФ, думаю, что данная услуга будет в числе приоритетных в работе центров "Мои документы". Региональная сеть МФЦ готова к потоку заявителей. У нас очень развитая сеть офисов и удобный график работы, что станет одним из решающих факторов для граждан, желающих воспользоваться своим правом на голосование по месту нахождения", - подчеркнул директор ГКУ СО "УМФЦ" Павел Синев.
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.