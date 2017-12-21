В 2018 г. на дороги региона будет выделено более 12 млрд рублей

В 2018 г. на развитие дорожной инфраструктуры в Самарской области будет выделено более 12 млрд руб., рассказал глава региона Дмитрий Азаров в эфире телеканала "Россия-24. Самара" в четверг, 21 декабря.

"На следующий год на дорожную инфраструктуру заложено 12,258 млрд рублей", — сообщил Дмитрий Азаров. Эти средства будут направлены в том числе на строительство Фрунзенского моста, сельских дорог и так далее.

"Финансирование дорожной отрасли не заканчивается в первом полугодии 2018 года", — заверил глава региона, отвечая на вопрос, продолжиться ли активное строительство и после чемпионата мира по футболу.

Он также поблагодарил жителей Самары за терпение, которое потребовалось от них из-за одновременного строительства многих объектов.

"Объем выполняемых работ был большой. Такой, на который регион вряд ли мог бы рассчитывать без чемпионата мира. Мы получили транспортную инфраструктуру, решили вопрос с созданием инженерных коммуникаций, создаем новую сферу услуг, возвели много новых объектов. Это колоссальный толчок в развитии. Только на дороги ежегодно выделялось по 14-15 млрд рублей", — напомнил Дмитрий Азаров.

Врио губернатора выразил сожаление, что не все объекты были построены. Например, пришлось отказаться от ливневой канализации из-за того, что были пропущены сроки. Теперь 4-5 млрд руб., которые регион мог получить из федерального бюджета, придется искать в областном.

"Не всегда при производстве работ учитывались интересы людей, не все технические решения были учтены. Когда реализуются такие масштабные проекты, неизбежны такие шероховатости. Обещаю что все проблемные моменты, которые выявим вместе с жителями, будут исправлены", — сообщил глава региона.

Что касается строительства дорог в рамках подготовки к ЧМ-2018 — все они, кроме ул. Дальней, будут введены в 2017 г., пообещал он. Было проведено совещание со всеми подрядчиками, где выявили все "болевые точки" и приняли по ним решения.

"По ул. Дальней готовность 88%. Завершать работы будем в апреле. Это связано с переносом сроков достройки стадиона. Неразумно достроить дорогу и гонять по ней тяжелую технику. Были предложения доделать ее в этом году, чтобы отчитаться, но это — показуха и очковтирательство. Я не пойду на это. Улица будет готова уже к тестовым матчам, никаких сомнений сегодня здесь нет", — говорит Дмитрий Азаров.

Также он рассказал, что из-за неучтенных сложностей при выносе коммуникаций возникли проблемы с развязкой на улицах Ташкентской и Ново-Садовой. Она будет завершена до 25 апреля. Освещение же Московского шоссе будет запущено в полном объеме до конца января.