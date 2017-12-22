АО "Россельхозбанк" выступил организатором размещения биржевых облигаций ООО "РСГ-Финанс"

21 декабря успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ООО "РСГ-Финанс" серии БО-04. ООО "РСГ-Финанс" является дочерней компанией ГК КОРТРОС, которая входит в ГК РЕНОВА. Выпуск облигаций ООО "РСГ-Финанс" серии БО-04 обеспечен поручительством RSG International Limited. Объем размещенного выпуска облигаций составил 2 млрд руб. Срок обращения биржевых облигаций — 3 года.

Открытие и закрытие книги заявок состоялись 19.12.2017. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 11,00-11,50% годовых. Повышенный спрос со стороны инвесторов позволил закрыть книгу заявок по нижней границе диапазона — 11,00% годовых. Организаторами выпуска облигаций ООО "РСГ-Финанс" серии БО-04 выступили АО "Россельхозбанк", ПАО Банк "ФК Открытие" и ООО "Компания БКС".