16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Реестр кредиторов Алексея Гриншпуна вырос более чем на 1 млрд рублей Виталий Батрак: "Более 90% банковских операций совершается онлайн" Центробанк РФ объявил о санации "Промсвязьбанка" Центробанк намерен ввести временную администрацию в Промсвязьбанке Алексей Кошарский и Денис Войлоков вошли в рейтинг лучших молодых банкиров

Банки Финансы

Объем продаж в контакт-центре банка ВТБ превысил 400 млрд рублей

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 116
Версия для печати

По итогам 2017 г. объем продаж розничных продуктов ВТБ через контакт-центр банка превысил 400 млрд рублей. Из них почти 300 млрд приходится на продажи кредитов наличными. Это рекордный результат: в сравнении с 2016 г. рост продаж банковских продуктов через этот канал составил 89%. На 29% по сравнению с 2016 г. увеличились продажи ипотеки, достигнув 59,9 млрд руб.

По сравнению с 2016 г. контакт-центру банка удалось на 23% нарастить продажи депозитов привилегированному сегменту: по итогам года продажи составили 57,6 млрд руб. В 2017 г. розничным бизнесом ВТБ реализована возможность приобретения у сотрудников контакт-центра пакетов РКО для юридических лиц. По итогам отчетного периода было продано порядка 9 тыс. пакетов.

В 2017 г. для клиентов банка в контакт-центре был также реализован целый ряд новых возможностей: сервис льготной конвертации валюты, возможность удаленно оставить заявку на открытие расчетного счета юридического лица и назначить встречу с выездным менеджером банка, запущено новое интеллектуальное голосовое меню IVR, внедрена автоматическая система речевой аналитики, запущен онлайн-чат со специалистами банка. Контакт-центр перешел на единое фронтальное решение, которое в режиме "единого окна" позволило объединить основные функции по обслуживанию и дистанционным продажам клиентов ФЛ и ЮЛ.

"Мы видим, как меняется модель коммуникации наших клиентов — все больше из них отдают предпочтение дистанционным каналам обслуживания, обращениям в контакт-центр, онлайн-общению в мессенджерах и чатах. Развивая продажи и реализуя новые направления работы через контакт-центр, мы предлагаем клиентам новый канал банковского обслуживания с его привычно высоким уровнем качества. При этом для клиентов среднее время ожидания ответа оператора не увеличивается и составляет 29 секунд", — комментирует руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ Наталья Смирнова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 08:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31