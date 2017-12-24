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Выборы Власть и политика

Самарцы не поддержали выдвижение Навального в президенты

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре организаторы собрания инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты Алексея Навального не смогли мобилизовать 500 человек, обладающих избирательным правом, как того требует законодательство.

По данным правоохранителей, в мероприятии, прошедшем в воскресенье, 24 декабря, в сквере 30-летия Победы, участвовало всего порядка 250 человек, включая несовершеннолетних. Акция прошла без инцидентов, представители властей не вмешивались в ход ее подготовки и проведения.

Сколько человек из собравашихся оставили свои подписи в поддержку Навального, пока неизвестно. Представитель облизбиркома, присутствовавший на мероприятии, сообщил, что протокол организаторами пока не передан комиссии и должен поступить позднее. Его проверкой избирком займется уже в понедельник.

Отметим, что собрания инициативных групп сторонников Навального сегодня прошли в 20 городах России. Акция в Самаре стала одной из самых малочисленных.

Напомним, что ранее представители Центральной избирательной комиссии неоднократно отмечали, что Алексей Навальный не сможет принять участие в предстоящих выборах из-за непогашенной судимости.

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А ты не воруй!

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Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Александр Малышев 14 сентября 2014 20:00 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:03 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Работать надо лучше, тогда и народ потянется.

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:02 Член УИК №3028 с правом решающего голоса отстранен от работы

Сурово. Но справедливо.

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