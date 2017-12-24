Самарцы не поддержали выдвижение Навального в президенты

В Самаре организаторы собрания инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты Алексея Навального не смогли мобилизовать 500 человек, обладающих избирательным правом, как того требует законодательство.

По данным правоохранителей, в мероприятии, прошедшем в воскресенье, 24 декабря, в сквере 30-летия Победы, участвовало всего порядка 250 человек, включая несовершеннолетних. Акция прошла без инцидентов, представители властей не вмешивались в ход ее подготовки и проведения.

Сколько человек из собравашихся оставили свои подписи в поддержку Навального, пока неизвестно. Представитель облизбиркома, присутствовавший на мероприятии, сообщил, что протокол организаторами пока не передан комиссии и должен поступить позднее. Его проверкой избирком займется уже в понедельник.

Отметим, что собрания инициативных групп сторонников Навального сегодня прошли в 20 городах России. Акция в Самаре стала одной из самых малочисленных.

Напомним, что ранее представители Центральной избирательной комиссии неоднократно отмечали, что Алексей Навальный не сможет принять участие в предстоящих выборах из-за непогашенной судимости.