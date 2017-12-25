Самара скована 9-балльными пробками из-за снегопада

В понедельник, 25 декабря, из-за сильного снегопада в Самаре осложнено движение транспорта.

На 9:30 утра сервис "Яндекс.Пробки" показывает загруженность дорог на девять баллов. На карте также обозначено большое количество ДТП.

Крупные автомагистрали города окрашены красным цветом, что обозначает наличие автомобильных заторов. Так, на Южном шоссе движение стоит от поста ДПС, а Московское шоссе "стоит" от Центрального автовокзала до проспекта Кирова. Сложная ситуация - на дороге в Зубчаниновке.

По данным онлайн-табло Курумоча, аэропорт работает в штатном режиме.