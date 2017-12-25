Самара скована 9-балльными пробками из-за снегопада

В понедельник, 25 декабря, из-за сильного снегопада в Самаре осложнено движение транспорта.
На 9:30 утра сервис "Яндекс.Пробки" показывает загруженность дорог на девять баллов. На карте также обозначено большое количество ДТП.
Крупные автомагистрали города окрашены красным цветом, что обозначает наличие автомобильных заторов. Так, на Южном шоссе движение стоит от поста ДПС, а Московское шоссе "стоит" от Центрального автовокзала до проспекта Кирова. Сложная ситуация - на дороге в Зубчаниновке.
По данным онлайн-табло Курумоча, аэропорт работает в штатном режиме.
Последние комментарии
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
где её вернули?как не было воды так и нет
ну вот, хоть здесь редактор нормальный.
Розетки для гаджетов - очень актуальны. Редкая утка нынче без навигатора летает, а лебеди без смартфонов и вовсе никуда)
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.