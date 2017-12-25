16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
90 ребят из Самарской области приглашены в Кремль на общероссийскую новогоднюю елку На новогодних гуляньях в Тольятти будет дежурить 145 полицейских За прошедшую ночь с улиц Самары вывезли более 3 тыс. тонн снега Александр Милеев получил ученое звание профессора К ЧМ-2018 в Самаре появятся три матрешки, четыре мяча и трехметровая бабочка на шаре

Общество

Самара скована 9-балльными пробками из-за снегопада

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 503
Версия для печати

В понедельник, 25 декабря, из-за сильного снегопада в Самаре осложнено движение транспорта.

На 9:30 утра сервис "Яндекс.Пробки" показывает загруженность дорог на девять баллов. На карте также обозначено большое количество ДТП. 

Крупные автомагистрали города окрашены красным цветом, что обозначает наличие автомобильных заторов. Так, на Южном шоссе движение стоит от поста ДПС, а Московское шоссе "стоит" от Центрального автовокзала до проспекта Кирова. Сложная ситуация - на дороге в Зубчаниновке. 

По данным онлайн-табло Курумоча, аэропорт работает в штатном режиме. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Роман Кутуков 18 декабря 2017 11:00 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.

Денис Тихонов 17 декабря 2017 12:52 Штатная работа самарской НФС-2 восстановлена

где её вернули?как не было воды так и нет

Иусов Иусов 15 декабря 2017 08:45 Прививка от нетолерантности: этнический фестиваль в Самаре

ну вот, хоть здесь редактор нормальный.

Александра Будаева 14 декабря 2017 13:30 Слухи о смерти лебедей из парка Металлургов оказались ложными

Розетки для гаджетов - очень актуальны. Редкая утка нынче без навигатора летает, а лебеди без смартфонов и вовсе никуда)

Елена Алимова 09 декабря 2017 15:44 Прокуратура: "Есть информация, что к чистке унитазов в самарском детсаду привлекали четверых детей"

Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.

Фото на сайте

Самарские школьники отправились на новогоднее представление в Кремле

Самарские школьники отправились на новогоднее представление в Кремле

Команда КВН "11:45" представит Самару на "КиВиНе" в Сочи

Команда КВН "11:45" представит Самару на "КиВиНе" в Сочи

В парке им. Гагарина открылись трассы для скандинавской ходьбы

В парке им. Гагарина открылись трассы для скандинавской ходьбы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31