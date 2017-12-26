Алексей Коренко: "Хороший вагон - быстрый вагон"

Рынок грузовых железнодорожных перевозок в регионе с начала года характеризуется стабильным увеличением объемов погрузки. О том, какие факторы способствовали росту и что станет драйвером развития отрасли в 2018 году, рассказал директор Самарского филиала Первой грузовой компании (ПГК) Алексей Коренко.

- Алексей Юрьевич, какие задачи стояли перед отраслью в 2017 году?

- Ключевая задача для всех участников рынка грузовых железнодорожных перевозок - сокращение простоев вагонов под грузовыми операциями.

Для решения проблемы филиал реализует комплекс мер, среди которых - предоставление грузовладельцам ежесуточной информации о дислокации вагонов, контроль подхода подвижного состава на грузовые станции. Кроме того, наши специалисты оперативно выезжают на "проблемные" станции. Понимая, что грузовладелец не может в одночасье увеличить фронт погрузки-выгрузки или штат своих сотрудников, а также приобрести дополнительную технику, мы предлагаем оптимальное решение. Например, содействуем в выделении локомотивов РЖД (как для отправления вагонов со станции, так и для своевременного обслуживания подъездных путей) или в согласовании заявок на перевозку. Там, где это экономически целесообразно, обеспечиваем подачу вагонов под сдвоенные операции.

Главное - достичь понимания со стороны грузовладельца, что вагон является ценностью, которая не должна простаивать. Хороший вагон - быстрый вагон.

- К чему привели мероприятия по сокращению простоев вагонов?

- Благодаря совместным усилиям Куйбышевской железной дороги (КбшЖД) и грузовладельцев филиал с начала года сократил простои вагонов под погрузкой и выгрузкой на двое суток, до 4,7 и 3,6 суток, соответственно.

Если учесть, что работа в этом направлении ведется по всей сети железных дорог России, то это хороший результат, который позволит уменьшить дефицит подвижного состава. Я сужу по данным РЖД, где на примере самого востребованного сегодня рода подвижного состава - полувагонов - подсчитали, что сокращение его оборота на одни сутки высвободит 57 тыс. единиц.

- Как сокращение простоев вагонов отражается на производственных показателях?

- С начала года объем погрузки Самарского филиала ПГК вырос на 21%, до 6,7 млн тонн. Доля ПГК в общем объеме перевозок по КбшЖД увеличилась с 10% до 12%.

В частности, объем погрузки нефти и нефтепродуктов вырос на 37%, до 4,4 млн тонн, строительных грузов и цемента - на 7%, до 714 тыс. тонн. Погрузка сборных и продовольственных грузов, а также сахара сохранилась на уровне прошлого года - 110 тыс. тонн.

При этом объем перевозок во внутреннем сообщении вырос на 24%, до 5,1 млн тонн, а объем экспортных грузов - на 12%, до 1,6 млн тонн.

- Сейчас динамично развивается трубопроводный транспорт. Учитывая, что нефтеналивные грузы составляют львиную долю погрузки филиала, как вы в будущем планируете компенсировать потенциально "выпадающий" объем?

- Мы работаем над сохранением стабильного объема погрузки с 2008 года. Ведем постоянную работу по диверсификации грузовой базы, чтобы не зависеть от одного вида грузов. Это компенсирует "выпадающие" объемы. В результате такого подхода за 10 лет присутствия ПГК в регионе мы существенно улучшили ряд показателей. Например, в 2008 году Самарский филиал ПГК отгружал продукцию 76 грузоотправителей на 49 станциях. Основную номенклатуру составляли нефть и нефтепродукты (82%). Сегодня филиал ведет отгрузку для 286 грузоотправителей на 261 станции. Нефтеналивные грузоперевозки, конечно, сохранили доминирующую позицию (56%) в структуре грузов из-за специфики региона, наличия нефтеперерабатывающих заводов в Самарской области, Башкирии и Татарстане, но вместе с тем за 10 лет работы мы расширили грузовую базу с 21 до 33 номенклатурных позиций.

Также стоит отметить, что при уменьшении объема нефтеперевозок по железной дороге все равно сохранится спрос на перевозку авиатоплива, ароматического углеводорода, дизельного топлива Евро-5.

Кстати, работа по диверсификации грузовой базы позволяет сохранять объемы и при "выпадении" сезонных номенклатур. Например, лето - сезон перевозки строительных грузов. Когда он заканчивается, на рынке наблюдается спад. Для того чтобы компенсировать сократившиеся объемы, мы привлекаем к погрузке более ликвидные номенклатуры - сахар, промышленные товары народного потребления и черные металлы. Таким образом удается сохранить положительную динамику

- Какие задачи стоят перед отраслью, филиалом в 2018 году?

- На фоне дефицита вагонов одной из основных задач по-прежнему остается сокращение оборота вагона под грузовыми операциями. Вместе с тем компания продолжает работать над автоматизацией бизнес-процессов.