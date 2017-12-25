Два объекта культуры на гостевых маршрутах Самары отремонтированы с нарушениями строительных норм

Два объекта историко-культурного наследия на гостевых маршрутах Самары отремонтированы с нарушениями строительных норм, сообщил сайт Счетной палаты региона.
Ведомство провело проверку использования средств бюджета области, предоставленных в 2015-2017 гг. Самарской стоматологической поликлинике №1 и Самарской клинической гериатрической больнице на проектирование, ремонт и реставрацию объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов в районе стрелки рек Самары и Волги.
Установлено, что для проведения капремонта одного из объектов на ул. Красноармейская, 13/ ул. Фрунзе, 136 ("Дом жилой на углу Саратовской и Алексеевской улиц") с приспособлением под детское отделение стоматологической поликлиники №1 заключены госконтракты, для выполнения работ по которым подрядчик привлек субподрядную организацию.
Разница между стоимостью работ, предъявленных подрядчиком госзаказчику, и стоимостью работ, выполненных субподрядчиком, составила более 8 млн рублей.
Кроме того, капитальный ремонт объекта осуществлялся без разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, с отступлением от проектных решений, с нарушением строительных норм и правил.
Также установлено, что Клиническая гериатрическая больница производила строительно-монтажные работы по реконструкции другого объекта - здания "Хлебной биржи" на ул. Степана Разина, 3а - без разрешения на строительство.
При визуальном осмотре объекта выявлено отсутствие элементов фасада предусмотренных научно-проектной документацией, а также несоответствие цветовых решений при окрашивании фасада, что свидетельствует о проведении реставрационных работ с отступлением от научно-проектной документации.
В ходе визуального осмотра объекта также выявлены отслоения краски, разрушения штукатурки и декоративных элементов фасада.
Проверяемые учреждения не применили меры ответственности к некоторым подрядчикам за нарушение сроков выполнения работ по заключенным государственным контрактам.
Кроме того, установлены отдельные нарушения федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Отчет о результатах направлен врио губернатора и в Самарскую губдуму. Информация по итогам проверки направлена в региональное министерство здравоохранения и в Управление государственной охраны объектов культурного наследия области.
Последние комментарии
В Рощинском по крупному счету необходимо Все капитально отремонтировать,а не только оплату УК за ЖКХ собирать и ни чего не делать на протяжение 10 лет.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))
А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.
Прокуратуре лучше бы заняться сносом памятника-Бани Лебедева, где уже дома стоят. Сплошной криминал.