Два объекта культуры на гостевых маршрутах Самары отремонтированы с нарушениями строительных норм

Два объекта историко-культурного наследия на гостевых маршрутах Самары отремонтированы с нарушениями строительных норм, сообщил сайт Счетной палаты региона.

Ведомство провело проверку использования средств бюджета области, предоставленных в 2015-2017 гг. Самарской стоматологической поликлинике №1 и Самарской клинической гериатрической больнице на проектирование, ремонт и реставрацию объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов в районе стрелки рек Самары и Волги.

Установлено, что для проведения капремонта одного из объектов на ул. Красноармейская, 13/ ул. Фрунзе, 136 ("Дом жилой на углу Саратовской и Алексеевской улиц") с приспособлением под детское отделение стоматологической поликлиники №1 заключены госконтракты, для выполнения работ по которым подрядчик привлек субподрядную организацию.

Разница между стоимостью работ, предъявленных подрядчиком госзаказчику, и стоимостью работ, выполненных субподрядчиком, составила более 8 млн рублей.

Кроме того, капитальный ремонт объекта осуществлялся без разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, с отступлением от проектных решений, с нарушением строительных норм и правил.

Также установлено, что Клиническая гериатрическая больница производила строительно-монтажные работы по реконструкции другого объекта - здания "Хлебной биржи" на ул. Степана Разина, 3а - без разрешения на строительство.

При визуальном осмотре объекта выявлено отсутствие элементов фасада предусмотренных научно-проектной документацией, а также несоответствие цветовых решений при окрашивании фасада, что свидетельствует о проведении реставрационных работ с отступлением от научно-проектной документации.

В ходе визуального осмотра объекта также выявлены отслоения краски, разрушения штукатурки и декоративных элементов фасада.

Проверяемые учреждения не применили меры ответственности к некоторым подрядчикам за нарушение сроков выполнения работ по заключенным государственным контрактам.

Кроме того, установлены отдельные нарушения федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Отчет о результатах направлен врио губернатора и в Самарскую губдуму. Информация по итогам проверки направлена в региональное министерство здравоохранения и в Управление государственной охраны объектов культурного наследия области.