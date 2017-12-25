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Нефтехимия ТЭК

Акционеры ПАО "КуйбышевАзот" получат по рублю за акцию в качестве дивидендов

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "КуйбышевАзот"начислил доходы по ценным бумагам по итогам работы за девять месяцев. Информация об этом размещена на портале раскрытия.

Доходы начислены по двум видам ценных бумаг:

  • акции привилегированные типа I именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 2-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003 г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ; ISIN RU000A0B9BW0.
  • акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный но-мер: 1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003 г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ. ISIN RU000A0B9BV2.

Держатели как привилегированных, так и обыкновенных акций получат доход в размере 1 руб. за каждую ценную бумагу.

Общий размер дивидендов, начисленных держателям привилегированных акций, составит 3,7 млн руб., держателям обыкновенных акций — 234,2 млн рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Спасибо за поправку. Исправили

Thought Mind 14 августа 2014 15:21 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

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