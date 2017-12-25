Акционеры ПАО "КуйбышевАзот" получат по рублю за акцию в качестве дивидендов

ПАО "КуйбышевАзот"начислил доходы по ценным бумагам по итогам работы за девять месяцев. Информация об этом размещена на портале раскрытия.

Доходы начислены по двум видам ценных бумаг: акции привилегированные типа I именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 2-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003 г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ; ISIN RU000A0B9BW0.

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный но-мер: 1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003 г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ. ISIN RU000A0B9BV2. Держатели как привилегированных, так и обыкновенных акций получат доход в размере 1 руб. за каждую ценную бумагу. Общий размер дивидендов, начисленных держателям привилегированных акций, составит 3,7 млн руб., держателям обыкновенных акций — 234,2 млн рублей.