Акционеры ПАО "КуйбышевАзот" получат по рублю за акцию в качестве дивидендов

ПАО "КуйбышевАзот"начислил доходы по ценным бумагам по итогам работы за девять месяцев. Информация об этом размещена на портале раскрытия.
Доходы начислены по двум видам ценных бумаг:
- акции привилегированные типа I именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 2-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003 г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ; ISIN RU000A0B9BW0.
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный но-мер: 1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003 г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ. ISIN RU000A0B9BV2.
Держатели как привилегированных, так и обыкновенных акций получат доход в размере 1 руб. за каждую ценную бумагу.
Общий размер дивидендов, начисленных держателям привилегированных акций, составит 3,7 млн руб., держателям обыкновенных акций — 234,2 млн рублей.
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