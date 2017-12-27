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АПК и пищепром Экономика и бизнес

В Самаре начали работать предпраздничные выставки-продажи местной сельхозпродукции

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На территории городских районов Самары организована предпраздничная торговля сельскохозяйственной продукцией, сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Областное аграрное ведомство приглашает сельскохозяйственных товаропроизводителей, крестьянские фермерские хозяйства к участию в ярмарочной торговле.

Выставки-продажи работают по следующим адресам:

  • Куйбышевский район, Пугачевский тракт в районе д. 13 на пересечении с ул. Нефтянников с 22 по 29 декабря с 10:00 до 17:00. Контактное лицо - начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей Куйбышевского района Алексей Андреев, тел. (846) 330-32-36.
  • Кировский район, Аэропортовское шоссе, 74 (территория ярмарки "Заря") с 22 по 29 декабря с 8:00 до 17:00.
  • Кировский район, ул. Земеца, 20 (предзаводская площадка АО "РКЦ "Прогресс" с 22 по 29 декабря с 8:00 до 17:00. Контактное лицо - начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей Кировского района Геннадий Федосеев, тел. (846) 995-86-60.
  • Железнодорожный район, ул. Гагарина, в районе домов №№ 37-47 с 22 по 29 декабря с 8:00 до 20:00. Контактное лицо - начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей Железнодорожного района Евгений Тарасов, тел. (846) 339-01-42.
  • Советский район, ул. Антонова-Овсеенко/И.Булкина с 22 по 29 декабря с 9:00 до 17:00. Контактное лицо - начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей Советского района Оксана Шеремет, тел. (846) 262-27-78.
  • Октябрьский район, станция метро "Алабинская" - 28 декабря с 10:00 до 15:00. Контактное лицо - начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей Октябрьского района Владимир Нарыжный, тел. (846) 335-69-68.
  • Ленинский район, ул. Чернореченская /Клиническая с 22 декабря по 9 января с 9:00 до 19:00. Контактное лицо - начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей Ленинского района Людмила Лунькова, тел. (846) 339-27-49.
  • Промышленный район, Московское шоссе, в районе д. 147, на пересечении с ул. Воронежской с 22 по 29 декабря с 9:00 до 17:00.
  • Промышленный район, Костромской переулок в районе д. 8 с 22 по 29 декабря с 9:00 до 17:00. Контактное лицо - начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей Промышленного района Галина Щербакова, тел. (846) 995-85-46.

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