В самарские банкоматы загрузили банкноты по 200 и 2000 рублей

С 27 декабря первые устройства самообслуживания в Самаре начали выдавать и принимать новые купюры ЦБ РФ номиналом 200 руб. и 2 тыс. рублей.
Пока что 500 штук двухтысячных купюр и 100 штук двухсотрублевок загружены в банкоматы одного из отделений ВТБ, но за первый квартал 2018 г. купюры появятся практически во всех банкоматах сети.
Напомним, банкноты номиналом 200 руб. и 2000 руб. были представлены Банком России 12 ноября 2017 года. Новые купюры обладают усовершенствованными средствами защиты, позволяющими облегчить диагностику их подлинности. Так, например, впервые на деньгах появился QR-код с прямой ссылкой на страницу сайта ЦБ с подробным описанием купюр.
"Новые купюры отличаются от старых по размеру. У них совершенно другой дизайн, больше напоминающий европейскую валюту, цифры номинала стали крупнее, серийный номер продублирован в двух местах", - рассказала директор дополнительного офиса розничного бизнеса ВТБ в Самаре Елена Бондаренко.
Двухсотрублевые и двухтысячные банкноты уже поступили в массовое обращение в Крыму и на Дальнем Востоке. В первом полугодии 2018 г. они будут повсеместно распространены по всей стране. На сегодня новые деньги загружены в две тысячи банкоматов по России. Для ввода новых банкнот банкам понадобится подготовить кассовое оборудование и техническую "начинку" банкоматов.
"В рамках подготовки кассового оборудования к вводу новых банкнот в массовое обращение ВТБ выступил посредником между регулятором и поставщиками, а также производителями кассового оборудования. Обновление шаблонов валют прошло за полтора месяца. Полностью оборудование парка устройств для работы с новыми купюрами завершим в первой половине 2018 года", - прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента операционной поддержки бизнеса ВТБ Валерий Чулков.
Последние комментарии
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Не все так просто в королевстве(
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.