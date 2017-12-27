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Финансы Экономика и бизнес

В самарские банкоматы загрузили банкноты по 200 и 2000 рублей

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 27 декабря первые устройства самообслуживания в Самаре начали выдавать и принимать новые купюры ЦБ РФ номиналом 200 руб. и 2 тыс. рублей.

В самарские банкоматы загрузили банкноты по 200 и 2000 рублей В самарские банкоматы загрузили банкноты по 200 и 2000 рублей
Фото: Юлия Рубцова

Пока что 500 штук двухтысячных купюр и 100 штук двухсотрублевок загружены в банкоматы одного из отделений ВТБ, но за первый квартал 2018 г. купюры появятся практически во всех банкоматах сети.

Напомним, банкноты номиналом 200 руб. и 2000 руб. были представлены Банком России 12 ноября 2017 года. Новые купюры обладают усовершенствованными средствами защиты, позволяющими облегчить диагностику их подлинности. Так, например, впервые на деньгах появился QR-код с прямой ссылкой на страницу сайта ЦБ с подробным описанием купюр.

"Новые купюры отличаются от старых по размеру. У них совершенно другой дизайн, больше напоминающий европейскую валюту, цифры номинала стали крупнее, серийный номер продублирован в двух местах", - рассказала директор дополнительного офиса розничного бизнеса ВТБ в Самаре Елена Бондаренко.

Двухсотрублевые и двухтысячные банкноты уже поступили в массовое обращение в Крыму и на Дальнем Востоке. В первом полугодии 2018 г. они будут повсеместно распространены по всей стране. На сегодня новые деньги загружены в две тысячи банкоматов по России. Для ввода новых банкнот банкам понадобится подготовить кассовое оборудование и техническую "начинку" банкоматов.

"В рамках подготовки кассового оборудования к вводу новых банкнот в массовое обращение ВТБ выступил посредником между регулятором и поставщиками, а также производителями кассового оборудования. Обновление шаблонов валют прошло за полтора месяца. Полностью оборудование парка устройств для работы с новыми купюрами завершим в первой половине 2018 года", - прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента операционной поддержки бизнеса ВТБ Валерий Чулков.

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