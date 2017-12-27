С кредиторами ОАО "Волгабурмаш" хотят расплатиться акциями

На запланированном на 28 декабря заседании комитета кредиторов ОАО "Волгабурмаш", находящегося в последней стадии банкротства, планируется рассмотреть вопрос о погашении требований кредиторов общества путем предоставления им отступного.

Как сообщил корреспондентку Волга Ньюс конкурсный управляющий предприятия Алексей Карасев, он сам инициировал внесение этого вопроса в повестку.

"Это один из вариантов частичного погашения долгов перед кредиторами, прописанный в законе о банкротстве", - пояснил он. При этом, по словам Карасева, речь будет идти не обо всем имуществе общества, а только об акциях АО "Волгабурмаш", созданного в рамках процедуры банкротства одноименного ОАО.

Напомним, Волгабурмаш является производителем буровых долот для нефтегазовой отрасли и горнодобывающей промышленности. Предприятие называют близким бизнесмену Александру Швидаку. Согласно раскрытой обществом информации, 60,6% ее акций принадлежат ОАО "ВБМ-Групп".

Процедура банкротства ОАО "Волгабурмаш" была запущена в марте 2014 года. Реестр кредиторов предприятия насчитывает более 45 компаний, общий объем требований которых составляет 7,38 млрд рублей.

При этом в последние несколько месяцев идут активные изменения в составе и структуре кредиторов компании "Волгабурмаш". Так, например, требования ОАО "ВБМ-Групп" составляли более 2,1 млрд рублей. Однако в сентябре 2017 г. Арбитражный суд удовлетворил два ходатайства общества, в результате чего правопреемником "ВБМ-Групп" на сумму 498,7 млн руб. стала компания "Спрингдейл Инвестментс лимитед", право требования 426,7 млн руб. перешло к ООО "ЭнергоИнжиниринг".

В ноябре текущего года права требования к должнику на 18,12 млн руб. перешли от ООО "Гармония" к "ВБМ-Групп", правопреемником ООО "ТД "Звезда-Энергетика" на сумму 440,29 млн руб. стало АО "Звезда-Энергетика" (входит в состав аффилированных лиц ОАО "Волгабурмаш).

В декабре 2015 г. в рамках процедуры внешнего управления комитет кредиторов ОАО "Волгабурмаш" принял решение о создании одноименного АО, 100% акций которого принадлежит банкротящемуся предприятию. Благодаря этой процедуре удалось сохранить бизнес завода. На новое юридическое лицо были переведены трудовой коллектив ОАО и часть недвижимости. В настоящее время АО "Волгабурмаш" осуществляет производственную деятельность.

В рамках процедуры банкротства Волгабурмаша проводилась оценка стоимости акций созданного АО, цена за одну ценную бумагу была установлена в размере 3,11 рублей. Однако по решению кредиторов изначально они выставлялись на торги по другой стоимости - 4,11 руб. за штуку.

Торги по продаже акций АО "Волгабурмаш" проводились шесть раз. Причем до осени 2017 г. они продавались двумя пакетами (отдельно проходили аукционы по продаже 37,86% акций, отдельно - 62,14%), однако реализованы не были. Такое разделение арбитражный управляющий Волгабурмаша Алексей Карасев объяснял тем, что проходили процедуры по определению и утверждению статуса миноритарного пакета акций.

Полный пакет акций (более 1,8 млрд штук) завода впервые был выставлен на продажу этой осенью в виде публичного предложения. Общая начальная стоимость пакета составляла 5,4 млрд рублей.

Торги проходили с 11 сентября по 13 октября 2017 г., каждые три дня стоимость лотов снижалась на 6%. К моменту завершения торгов общая стоимость акций составила 2,4 млрд рублей. Однако ни одной заявки за время проведения аукциона не поступило.

Как пояснил Алексей Карасев, акции АО "Волгабурмаш" будут предлагаться кредиторам по их стоимости на финальных торгах, то есть за 2,4 млрд рублей. Как пояснил управляющий, в случае, если комитет кредиторов проголосует против предоставления кредиторам отступного, акции АО будут вновь выставлены на торги.

Остальное имущество предприятия, по словам управляющего, будет дальше продаваться с торгов. Общую его стоимость он не уточнил.

Согласно опубликованным в едином федеральном реестре сведений о банкротстве отчетах об оценке имущества ОАО "Волгабурмаш", объекты движимого и недвижимого имущества были оценены в 779,28 млн руб., товарные знаки - в 329,1 млн, 16 простых векселей ООО "Самарский буровой инструмент" - в 684,5 млн, дебеторская задолженность - в 1,9 млрд рублей.