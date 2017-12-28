В Новокуйбышевске ветерана незаконно исключили из очереди на улучшение жилищных условий

Администрация Новокуйбышевска незаконно исключила ветерана Великой Отечественной войны из списков очередности на получение социальной выплаты на улучшение условий проживания, сообщает прокуратура Самарской области.

Прокуратура города, выявившая это нарушение, вносила представление в адрес главы Новокуйбышевска. Он был рассмотрен и удовлетворен, но и после этого ветерана не вернули в очередь.

Ведомству пришлось обращаться в городской суд с иском о признании незаконным бездействия администрации. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Мэрия пыталась оспорить решение в областном суде, который отказал в удовлетворении апелляционной жалобы.