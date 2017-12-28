В Новокуйбышевске ветерана незаконно исключили из очереди на улучшение жилищных условий

Администрация Новокуйбышевска незаконно исключила ветерана Великой Отечественной войны из списков очередности на получение социальной выплаты на улучшение условий проживания, сообщает прокуратура Самарской области.
Прокуратура города, выявившая это нарушение, вносила представление в адрес главы Новокуйбышевска. Он был рассмотрен и удовлетворен, но и после этого ветерана не вернули в очередь.
Ведомству пришлось обращаться в городской суд с иском о признании незаконным бездействия администрации. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.
Мэрия пыталась оспорить решение в областном суде, который отказал в удовлетворении апелляционной жалобы.
Последние комментарии
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
где её вернули?как не было воды так и нет
ну вот, хоть здесь редактор нормальный.
Розетки для гаджетов - очень актуальны. Редкая утка нынче без навигатора летает, а лебеди без смартфонов и вовсе никуда)