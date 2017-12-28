Гендиректор РКЦ "Прогресс" получит выговор за неудачный запуск "Метеора-М"

Генеральный директор АО "РКЦ "Прогресс" Александр Кирилин, а также представители госкорпорации Роскосмос и руководители ФГУП "ЦНИИмаш", ФГУП "НПО им. Лавочкина", ФГУП "НПЦАП им. Пилюгина" и АО "Корпорация ВНИИЭМ" получат выговоры за неудачный запуск космического аппарата "Метеор-М" №2-1 с космодрома Восточный самарской ракетой-носителем "Союз-2.1б".
Так, аварийная комиссия Роскосмоса пришла к выводу, что причиной аварийной ситуации стало "несовершенство алгоритмов программного обеспечения системы управления РБ "Фрегат".
Как сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, "стартовавшая с космодрома Восточный ракета-носитель "Союз", потерпевшая аварию, была настроена на старт с космодрома Байконур".
В сообщении Роскосмоса поясняется, что "расчеты баллистических траекторий были проведены без отступления от порядка, регламентируемого действующими нормативными документами".
"Поскольку порядок баллистических расчетов и порядок их проверки не предусматривали использование отдельных параметров углового движения, некорректность алгоритма системы управления РБ "Фрегат" не была обнаружена", - уточняют в госкорпорации.
В итоге комиссия по оценке деятельности должностных лиц посчитала, что организации-разработчики не уделили должного внимания анализу возможных причин и последствий потенциальных несоответствий, связанных с особенностями запуска РБ "Фрегат" в составе РН "Союз" с космодрома Восточный, и разработке возможных мероприятий по недопущению их проявления.
"Таким образом, не в должной степени были выполнены требования нормативных документов в части проведения анализа возможных отказов и критичности их последствий", - сделала вывод комиссия.
Кроме того, по мнению экспертов, должностные лица Госкорпорации "Роскосмос" и головные предприятия-разработчики, отвечающие за создание космического комплекса и его составных частей, не приняли исчерпывающие меры к обеспечению должного контроля и координации работ.
"Все это в совокупности способствовало тому, что факторы, сочетание которых привело к нештатному завершению миссии, остались невыявленными при подготовке к запуску", - сообщает пресс-служба Роскосмоса.
В итоге "за ненадлежащее исполнение руководителями возложенных на них обязанностей" им будут вынесены выговоры.
Напомним, 28 ноября 2017 г. в 9:41 с космодрома Восточный стартовала ракета космического назначения в составе ракеты-носителя "Союз-2.1б", разработанная и изготовленная в АО "РКЦ "Прогресс", разгонного блока "Фрегат", космического аппарата (КА) гидрометеорологического обеспечения "Метеор-М" №2-1 и 18 малых космических аппаратов научного и технологического назначения. Все начальные этапы полета ракеты-носителя прошли штатно.
Через 9 минут 23 секунды головной блок отделился от третьей ступени ракеты-носителя, и разгонный блок "Фрегат" начал программу выведения космических аппаратов.
Связь со спутником "Метеор-М" № 2-1, который должен был отделиться первым, Роскосмосу установить не удалось, так как аппарат отсутствовал на целевой орбите, а затем ведомство подтвердило падение разгонного блока со спутниками в Атлантический океан.
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