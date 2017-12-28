К Новому году в Самарской области снова похолодает

В ближайшие дни столбик термометра снова опустится до минусовых значений, сообщают в Приволжском УГМС.
В пятницу, 29 декабря, облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, туман, слабый гололед. Температура воздуха ночью составит +1… -4°C, днем -1… +4°C. Ветер южный 3-8 м/с.
В субботу, 30 декабря, облачно с прояснениями без осадков. В ночные и дневные часы столбик термометра опустится от -1 до -6°C. Ветер восточный 5-10 м/с. Местами гололедица.
В воскресенье, 31 декабря, также ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ночью похолодает от -5 до -10 °C. Днем температура воздуха составит -3… -8 °C. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Местами гололедица.
Последние комментарии
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
где её вернули?как не было воды так и нет
ну вот, хоть здесь редактор нормальный.
Розетки для гаджетов - очень актуальны. Редкая утка нынче без навигатора летает, а лебеди без смартфонов и вовсе никуда)