К Новому году в Самарской области снова похолодает

В ближайшие дни столбик термометра снова опустится до минусовых значений, сообщают в Приволжском УГМС.

В пятницу, 29 декабря, облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, туман, слабый гололед. Температура воздуха ночью составит +1… -4°C, днем -1… +4°C. Ветер южный 3-8 м/с.

В субботу, 30 декабря, облачно с прояснениями без осадков. В ночные и дневные часы столбик термометра опустится от -1 до -6°C. Ветер восточный 5-10 м/с. Местами гололедица.

В воскресенье, 31 декабря, также ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ночью похолодает от -5 до -10 °C. Днем температура воздуха составит -3… -8 °C. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Местами гололедица.