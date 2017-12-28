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Суды Происшествия

Адвокат Екатерины Пузиковой напомнил СУ СК об обязанности начать искать убийцу ее мужа

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 28 декабря, адвокат Екатерины Пузиковой Василий Гурко подал в СУ СК РФ по Самарской области ходатайство о проведении ряда следственных действий, направленных на установление истинного отравителя мужа своей клиентки.

"Мы пока не получили уведомления о признании Екатерины Пузиковой и ее малолетнего сына потерпевшими, нам обещали решить этот вопрос в течение месяца, - рассказал корреспонденту издания Василий Гурко. - Но моя подзащитная по понятным причинам спешит окончательно отделаться от клейма убийцы, которое носила почти шесть лет".

Напомним, 31 октября 2017 г. в областном суде был вынесен апелляционный приговор вдове погибшего заместителя управляющего самарским филиалом РСХБ Дмитрия Пузикова, по которому она была оправдана в связи с непричастностью к убийству. Коллегия постановила: "Направить руководителю следственного органа уголовное дело для производства предварительного расследования и установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого". Однако следственный орган не торопится исполнить это решение суда.

"Следствие, по-видимому, рассчитывает на отмену апелляционного приговора в кассационной инстанции, - считает самарский адвокат Александр Паулов, который отстаивал интересы Пузиковой на ранних этапах следствия. - Если прокуратуре удастся "продавить" кассационное представление, правоохранителям не придется вновь ничего расследовать, и Екатерине опять будет грозить и решетка, и колючая проволока".

По мнению Паулова, пока у следователей есть предлог не приступать к изобличению виновного и привлечению его к ответственности. Якобы у них на руках нет материалов дела, которые находятся на кассационном рассмотрении.

Почему прокуратура настаивает на обвинении именно вдовы, резко поменяв свое мнение о его доказанности, можно только догадываться…

Как сообщили в областном суде, скорее всего, в течении января решение о возбуждении или об отказе в возбуждении кассационного производства будет принято. После этого либо последует рассмотрение представления прокуратуры в президиуме облсуда, либо сторона обвинения сможет обжаловать отказ в Верховном Суде РФ.

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