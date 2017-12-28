Самарский филиал Россельхозбанка подвел предварительные итоги 2017 года

Самарский филиал Россельхозбанка в течение 2017 года показал активное развитие по всем направлениям деятельности.

Одна из важнейших задач филиала - финансирование агропромышленного комплекса. С начала года в рамках подготовки к сезонным полевым работам предприятиям АПК области было предоставлено более 6,2 млрд рублей заемных средств: на 21% больше, чем в прошлом году.

Усилилась поддержка развития малого предпринимательства в регионе. Кредитный портфель клиентов этой категории достиг 1,12 млрд рублей.

Филиал ведет активную работу и на розничном рынке. Кредитный портфель частных клиентов превысил 6,3 млрд рублей. Объем вкладов физических лиц, привлеченных филиалом, - выше 15 млрд рублей.

"Ориентированность на клиента, постоянное расширение продуктовой линейки и актуальные рынку предложения - вот те преимущества, которые позволяют нам эффективно работать в регионе", - отметил директор Самарского филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.