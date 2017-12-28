Самарский филиал Россельхозбанка подвел предварительные итоги 2017 года

Самарский филиал Россельхозбанка в течение 2017 года показал активное развитие по всем направлениям деятельности.
Одна из важнейших задач филиала - финансирование агропромышленного комплекса. С начала года в рамках подготовки к сезонным полевым работам предприятиям АПК области было предоставлено более 6,2 млрд рублей заемных средств: на 21% больше, чем в прошлом году.
Усилилась поддержка развития малого предпринимательства в регионе. Кредитный портфель клиентов этой категории достиг 1,12 млрд рублей.
Филиал ведет активную работу и на розничном рынке. Кредитный портфель частных клиентов превысил 6,3 млрд рублей. Объем вкладов физических лиц, привлеченных филиалом, - выше 15 млрд рублей.
"Ориентированность на клиента, постоянное расширение продуктовой линейки и актуальные рынку предложения - вот те преимущества, которые позволяют нам эффективно работать в регионе", - отметил директор Самарского филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.
Последние комментарии
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.