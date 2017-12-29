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Общество

Катание на "Горке" на площади Куйбышева будет бесплатным

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Посещение аттракциона "Горка" на площади Куйбышева в Самаре будет бесплатным для всех желающих, сообщает департамент культуры и молодежной политики горадминистрации.

Аттракцион будет работать с 31 декабря по 1 марта. Кататься можно только на тюбинге организаторов, который предоставляется бесплатно. Использовать "ледянки" и санки нельзя. 

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