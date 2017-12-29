Катание на "Горке" на площади Куйбышева будет бесплатным

Посещение аттракциона "Горка" на площади Куйбышева в Самаре будет бесплатным для всех желающих, сообщает департамент культуры и молодежной политики горадминистрации.
Аттракцион будет работать с 31 декабря по 1 марта. Кататься можно только на тюбинге организаторов, который предоставляется бесплатно. Использовать "ледянки" и санки нельзя.
Последние комментарии
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
где её вернули?как не было воды так и нет
ну вот, хоть здесь редактор нормальный.
Розетки для гаджетов - очень актуальны. Редкая утка нынче без навигатора летает, а лебеди без смартфонов и вовсе никуда)