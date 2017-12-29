Правительство РФ выделило региону более 1,5 млрд руб. на безопасные дороги

Распоряжением правительства Российской Федерации от 27 декабря Самарской области выделено 1,565 млрд руб. в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" государственной программы "Развитие транспортной системы".

Текст документа опубликован в пятницу, 29 декабря, на сайте кабмина РФ. Средства в размере 31,25 млрд руб. распределяются между бюджетами 36 субъектов Федерации. Самарская область получит самую большую субсидию в 2018 году.

Принятое решение направлено на развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения.

Распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 года.