Правительство РФ выделило региону более 1,5 млрд руб. на безопасные дороги

Распоряжением правительства Российской Федерации от 27 декабря Самарской области выделено 1,565 млрд руб. в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" государственной программы "Развитие транспортной системы".
Текст документа опубликован в пятницу, 29 декабря, на сайте кабмина РФ. Средства в размере 31,25 млрд руб. распределяются между бюджетами 36 субъектов Федерации. Самарская область получит самую большую субсидию в 2018 году.
Принятое решение направлено на развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения.
Распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 года.
Последние комментарии
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.
Так там .Между путей трамвая. Плитка уже по плыла.У нас на ЛЕСНОЙ остановке.
А дальше больницы не только дорога, но и жизнь похоже заканчивается? 4 полосы в одну до Стара Загора будут сливаться. В районе рынка на Ташкентской /К.Маркса и так движение никакое, так туда с Московского предлагается увеличить транспортный поток. Зашибись модернизация.
вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите