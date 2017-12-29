Вадим Дробиз: "Запретительные меры максимально стимулировали нелегальный рынок алкоголя"

На этой неделе депутаты Самарской губернской думы внесли поправки в антиалкогольное региональное законодательство. Разрешенное время розничной продажи алкоголя увеличено на два часа утром и на один час вечером, снят запрет на реализацию спиртного в воскресенье после 17:00. Таким образом, алкогольные напитки в регионе можно приобрести в любой день недели с 8:00 до 23:00. Своим мнением о том, как эти поправки отразятся на уровне потребления алкоголя населением и объемах продажи нелегального алкоголя в регионе, с Волга Ньюс поделился директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

- Как вы оцениваете внесенные в региональный закон поправки?

- Это правильное решение. Россия за 2012-2015 годы потеряла треть легальных розничных торговых точек. А после 2012 г., когда регионам дали права по регулированию антиалкогольного законодательства вплоть до введения сухого закона - началась просто вакханалия.

Я считаю, что должен быть единый для всех регионов федеральный закон, разрешающий продажу алкоголя с 8:00 до 23:00.

Я был категорически против предоставления регионам каких бы то ни было прав по регулированию рынка. Регионы должны только лицензировать розницу, контролировать ее и бороться с нелегальной продажей.

А сейчас Россия превратилась в лоскутное одеяло: вообще непонятно, где и что творится, как и что продается. При этом эффект от этих запретов - все равно нулевой. Он не может быть положительным даже по сути, если логически каждый запрет разобрать по косточкам.

В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни Региональный закон о продаже алкоголя стал практически идентичным федеральному: в Самарской области разрешена продажа алкоголя с 8:00 до 23:00 во все дни. Поправки вступят в силу со дня их официального опубликования.

Но политикам надо на чем-то пиариться, в том числе, и в вашей области. Хотя очевидно, что ограничение продажи спиртного по времени на два, три или даже четыре часа не способно сократить потребление. Ну, какая разница нормальному человеку, до которого часа продают алкоголь. Да, из-за ограничений возникают неудобства, но человек в этом случае покупает алкоголя больше и создает запас дома. А любой запас дома всегда стимулирует избыточное потребление.

Опять же, какая разница, сколько вокруг моего дома магазинов, продающих алкоголь, - один или пять? Я все равно пойду туда, где смогу купить спиртное, если мне это нужно. И если магазин останется один, то он просто получит все эти обороты. Другой пример - какая разница, где находится магазин с продуктами и алкоголем: в 10 или в 50 метрах от школы.

А ведь в России три года занимались тем, что делили метры, рисовали схемы каждого населенного пункта и прочей глупостью занимались.

Поэтому абсолютно правильно то, что ваши депутаты "прозрели". Я читал даже чуть ли не стенографический отчет о том, как "пинали" депутата, инициировавшего эти поправки. Я бы это назвал обыкновенным популизмом.

- А как же статистика, которая показывает снижение потребления алкоголя?

- Да, потребление за это время (с 2008 по 2017 гг.) снизилось, но вовсе не благодаря этим запретительным мерам. Дело просто в демографии: численность населения в группе потребителей алкоголя - от 18 до 55 лет - упала за это время на 10 млн человек. У нас с 1990 по 2002 год рождалось детей в два раза меньше.

Так, из-за демографической ситуации с 2008 г. падает рынок потребления пива, с 2012 г. - винный рынок, на рынке крепкого алкоголя кризис начнется в 2018 году.

- Я так понимаю, что вы считаете запретительные меры бесполезными. Однако против запрета ночной торговли вы не выступаете. Почему?

- Я был приверженцем запрета ночной торговли по одной причине - это должно снизить уровень хулиганства. И я считаю, что сейчас стало меньше людей, которые по ночам бродят по улицам. Но остались те, кто ходит в нелегальные точки продажи.

Опять же, я считаю, что в 90% торговых точек ночью не должны продавать алкоголь. Но должны быть так называемые дежурные магазины - по несколько штук в каждом районе.

Если боитесь за нравственность и за то, что это будет мешать населению, там можно поставить полицейские посты или пусть полиция объезжает эти магазины ночью по несколько раз.

Запретительные же меры, как правильно сказал депутат, который защищал этот законопроект в Самарской области, максимально стимулировали нелегальный рынок.

- Если снять запреты, нелегальный алкогольный рынок ведь не исчезнет?

- Нет, конечно. Просто дело в том, что сегодня нелегальный рынок продает продукцию в два-три-четыре раза дешевле легальной. В России употребляют нелегальную суррогатную продукцию 20 млн человек. И это люди с низким уровнем дохода.

С середины 2016 г., когда была введена система ЕГАИС, легальная система розницы работает отлично: Росалкогольрегулирование создало в России легальный алкогольный рынок для людей, которые зарабатывают больше 18 тыс. руб. в месяц. Эти люди не ходят в нелегальный сектор.

А вот те, кто получает меньше 15 тыс., как правило, закупаются в точках продажи нелегального алкоголя.

Так что этот сектор останется - ровно до тех пор, пока нищета не исчезнет.

Просто сегодня, когда есть еще и запреты, если нормальный человек не успел до 22:00 купить алкоголь, он пойдет и приобретет его в нелегальной торговой точке. Если у него будет возможность купить спиртное ночью легально, такой необходимости не возникнет.

Поэтому в любом случае ограничения и запреты стимулировали дополнительное развитие нелегальной розницы. Хотя на самом деле причина ее существования совсем не в этом.