Оправдательный приговор бывшему первому вице-президенту ВКБ отменен

В пятницу, 29 декабря, Самарский областной суд отменил вынесенный в октябре оправдательный приговор в отношении бывшего первого вице-президента обанкротившегося Волго-Камского банка (ВКБ) Олега Назарова. Ему вменяли три эпизода злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как рассказала Волга Ньюс адвокат Олега Назарова Ольга Деева, приговор суда первой инстанции отменен "по процессуальным основаниям", дело направлено на новое рассмотрение.

При этом Ольга Деева подчеркнула, что сторона защиты намерена в любом случае обжаловать это решение, поскольку, по ее мнению, процессуальных оснований для отмены приговора нет.

"Есть существенные процессуальные основания, которые позволяют отменить приговор. Например, если не приняты во внимание те или иные показания свидетелей или им не дана была оценка. У нас же в приговоре были озвучены абсолютно все показания, полностью описаны все доказательства и им дана надлежащая оценка", - пояснила Деева.

Суд не нашел состава преступления в действиях бывшего вице-президента Волго-Камского банка Олега Назарова В Ленинском районном суде огласили приговор Олегу Назарову. Напомним, бывшего первого вице-президента Волго-Камского банка обвиняли в мошенничестве и трех эпизодах злоупотребления полномочиями.

Напомним, финансовые трудности в ВКБ начались осенью 2013 г., после чего Банк России отозвал у него лицензию. Сейчас банк признан банкротом и находится в конкурсном производстве. Размер установленной задолженности банка перед кредиторами составляет 5,8 млрд рублей.

Уголовное дело в отношении Олега Назарова было возбуждено региональным СУ СК РФ в мае 2014 года по двум фактам злоупотребления полномочиями. Позднее количество вменявшихся ему эпизодов увеличилось до трех, а также в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

В итоге в обвинительном заключении Олегу Назарову вменялось заключение фиктивных кредитных договоров с 29 физическими лицами (на 20-30 млн руб. каждый) и двумя юридическими (более чем на 270 млн рублей). Таким образом, фиктивные кредитные договоры были заключены в общей сложности на сумму свыше 850 млн рублей.

При этом, как поясняли в региональном СУ СК, реально похищено было только около 180 млн руб., а остальные договоры заключались с целью повышения статистической отчетности банка и создания видимости его кредитоспособности.

В рамках рассмотрения дела Ленинским районным судом гособвинение просило для Олега Назарова семи лет лишения свободы в колонии общего режима. Сам вину ни в одном из вменяемых ему эпизодов злоупотребления полномочиями и мошенничества не признает.

В октябре 2017 г. Ленинский райсуд вынес Олегу Назарову оправдательный приговор, отметив, что в некоторых эпизодах отсутствует состав, а в некоторых - событие преступления. Но государственное обвинение не согласилось с выводами суда и направило в областной суд апелляционное представление.

На заседании облсуда отмечалось, что, согласно показаниям свидетелей, бывший президент ВКБ Владимир Чекмарев избежал ответственности, так как в августе-сентябре 2013 г., когда Назаров "выкручивался" из трудной для банка ситуации, Чекмарев злоупотреблял спиртным на своем теплоходе.

Кроме того, на заседание явились трое потерпевших. Один из них работал в банке водителем и рассказал, что Олег Назаров якобы попросил его подписать фиктивный договор о получении кредита, и он не осмелился отказать.

"Я только дома увидел, что это был кредит не на 5, а на 50 млн руб., - рассказал потерпевший. - Мне и раньше приходилось брать в банке и настоящие, и фиктивные кредиты, поэтому я только удивился сумме. Но через две недели у банка отозвали лицензию…"

В результате по решению суда водитель с зарплатой в 20 тыс. руб. остался должен ВКБ огромную для него сумму. По словам потерпевшего, с июля он ни разу не получил пенсию, которую снимают с его карты судебные приставы.

В завершение отметим: в рамках дела о банкротстве ВКБ в декабре 2016 г. агентство по страхованию вкладов (конкурсный управляющий ВКБ) направило в суд заявление о взыскании убытков в размере около 2,2 млрд руб. с бывших руководителей банка - Владимира Чекмарева, Алексея Кузьминова, Олега Назарова, Алены Медведевой и Сергея Бирюкова. В январе 2017 г. суд наложил обеспечительные меры в виде ареста на имущество указанных лиц. В ноябре 2017 г. производство по заявлению было приостановлено до вступления в законную силу приговора в отношении первого вице-президента ВКБ Олега Назарова.