16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские налоговики банкротят крупнейшего производителя "фанфуриков" Минтранс РФ поддержал проект строительства автомагистрали "Центральная" Хлеб нуждается в защите В регионе завершается подготовка инфраструктуры к ЧМ В 2017 году сельхозтоваропроизводителями области будет получено 5,6 млрд рублей прибыли

Экономика и бизнес

Самарские налоговики банкротят крупнейшего производителя "фанфуриков"

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 303
Версия для печати

Арбитражный суд Самарской области принял к производству заявление о признании банкротом ООО "Гиппократ", крупнейшего в России производителя галеновых препаратов, которые в простонародье называют "фанфуриками" (настойки боярышника, пустырника, валерианы, пиона, календулы и другие). С соответствующим иском в арбитраж обратилась ИФНС России по Октябрьскому району Самары.

Фото: Андрей Савельев

Как сообщается в определении суда, в основу заявления налоговой службы легли требования к обществу в размере 114,78 млн рублей. Из них 74,3 млн руб. — основной долг перед бюджетом, 32,45 млн — пени, 8 млн — штрафы.

В материалах по делу о признании ООО "Гиппократ" банкротом отсутствует информация о причинах возникновения долга компании перед налоговой службой. Однако в марте 2017 г. Арбитражный суд Самарской области отказал "Гиппократу" в удовлетворении иска о признании недействительным решения ИФНС России по Октябрьскому району. Решение ведомства касалось привлечения общества к налоговой ответственности в общей сложности на 101,9 млн руб., из которых 74,4 млн — недоимка по НДС и налогу на прибыль, 8 млн — штраф, 19,5 млн — пени.

Собственниками ООО "Гиппократ", по данным системы "СПАРК-Интерфакс", являются Дмитрий Дзюбан и Татьяна Рогожина. Однако прежде 80% долей компании владел самарский бизнесмен Дмитрий Островский, еще по 10% принадлежало Оксане Островской и Людмиле Островской. СМИ называют предприятие по-прежнему близким Дмитрию Островскому. По итогам 2016 г. выручка общества составила 1,75 млрд руб., чистая прибыль — 5,64 млн рублей. Производственные мощности компании находятся в Ульяновской области, а зарегистрирована она в Самаре.

По информации ИАС Seldon Basis, Дмитрий Островский является владельцем НАО "Санаторий Циолковский", ООО "Остров Джус" (специализируется на производстве стекла и изделий из него), по данным "СПАРК-Интерфакс", ему также принадлежит НАО "Санаторий "Металлург". Кроме того, он считается бенефициаром сети аптек "БиоМед".

Как поясняется в решении суда, налоговая инспекция по результатам выездной проверки сделала выводы о получении ООО "Гиппократ" "необоснованной налоговой выгоды по взаимоотношениям с ООО  "ОптПоставки", ООО "Гарант-Лизинг", ООО "Промэнергоснаб".

Представители ведомства посчитали, что "Гиппократ" неправомерно включил суммы начисленной амортизации в состав расходов по налогу на прибыль организаций и получил налоговые вычеты по НДС.

В частности, налоговая инспекция пришла к выводу о фиктивности договора, заключенного ООО "Гиппократ" с ООО "ОптПоставки" на поставку технологической линии производства субстанции жидкости этилового спирта 95% и зернового крахмалосодержащего сырья.

Суд согласился с выводами налоговиков о том, что организациями был создан формальный документооборот для видимости приобретения и замены новой технологической линии. Целью же, по мнению надзорного ведомства, было завышение расходов и уменьшение налогооблагаемой прибыли.

В определении суда указывается, что по сделке с ООО "ОптПоставки" за 2011–2013 гг. была необоснованно отражена в расходах сумма начисленной амортизации в размере 43,13 млн рублей. В итоге неполная уплата налога на прибыль составила 8,6 млн, отказ в вычете НДС — 33,1 млн.

У ООО "Промэнергоснаб", согласно материалам суда, ООО "Гиппократ" 20 июня 2013 г. купило автоматическую линию фасовки лекарственных препаратов за 235,4 млн рублей. При этом ООО "Промэнергоснаб" за день до этого приобрело это оборудование у ООО "Гарант-Лизинг" за 95,58 млн рублей. Причем до совершения этой сделки "Гиппократ" арендовал это оборудование у "Гарант-Лизинга".

Налоговая инспекция с учетом этого посчитала, что сделка по приобретению оборудования "Гиппократом" у "Промэнергоснаб" не является реальной: по факту оборудование приобреталось у ООО "Гарант-Лизинг", а "Промэнергоснаб" было введено в цепочку сделок для уменьшения налогооблагаемой прибыли за счет существенного увеличения расходов.

Что же касается взаимоотношений ООО "Гиппократ" с ООО "Гарант-Лизинг", то с ним в январе 2011 г. был заключен договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР) для модернизации технологии производства. Однако налоговая инспекция пришла к выводу о том, что "Гарант-Лизинг" указанные работы не выполнял и выполнить не мог в связи с отсутствием материальных запасов и специализированного оборудования. Кроме того, в компании, согласно материалам суда, на тот момент трудился один человек.

Также обстоят дела и с субподрядной организацией, которая якобы привлекалась для выполнения НИОКР — ООО "Партнер-Сервис" (с августа 2011 г. ООО "Правовой сервис"). Более того, по данным налоговой, последнее не получило никаких средств за якобы выполненные работы. Хотя, согласно договору, заключенному с ООО "Гарант-Лизинг", общество должно было заработать 600,8 млн рублей. Суд пришел к выводу, что работы по договору выполнялись ООО "Гиппократ" собственными силами.

Однако в финансовой отчетности предприятия были отражены суммы начисленной амортизации в размере 48,4 млн руб., что привело к неуплате налога на прибыль в размере 9,6 млн рублей.

В итоге Арбитражный суд Самарской области согласился с выводами налоговой инспекции и отказал в удовлетворении иска ООО "Гиппократ" к надзорному ведомству. Это решение устояло в апелляционной и кассационной инстанциях. Компанией была направлена жалоба в Верховный суд РФ, но пока она не рассмотрена.

При этом Верховный суд уже отказал "Гиппократу" в удовлетворении ходатайства о введении обеспечительных мер в виде приостановления действия решения налоговой службы по взысканию задолженности.

В обоснование своего ходатайства "Гиппократ" заявлял, что исполнение решения инспекции "может причинить значительный ущерб, парализовать работу завода и привести к его банкротству, поскольку с общества необоснованно будут взысканы денежные средства в значительном размере". Однако суд посчитал эти доводы недостаточными для наложения обеспечения.

Получить комментарий по ситуации в ООО "Гиппократ" не удалось — телефоны компании не отвечают. 

По данным Минпромторга РФ, ООО "Гиппократ" по состоянию на ноябрь 2016 г. являлось крупнейшим производителем фармацевтических (галеновых) препаратов в стране - объем производства общества в 2015 г. составил 51,8 млн упаковок, выручка - 980 млн рублей.

ТЭК&Химия №8

АПК&Пищепром №13

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Матвей Богданов 26 декабря 2017 23:29 В ТОР "Тольятти" откроются производство веб-платформ и мясокомбинат

Директ Бизнес Солюшн - по сути колл-центр, "дочка" ООО «Директ Стар» (Teleperformance Russia). Дабы Вам не гуглить скажу, что выдает инет: «крупная международная компания, предоставляющая услуги телефонного информационного центра (call-центр). на мировом рынке уже более 30 лет, в России представлены с 1999 года». Кому интересно, данные компании - ИНН 7702231594, КПП 771801001, ОГРН 1037700174929, ОКПО 49924709, ген.директор Осина Екатерина Борисовна. 100% учредитель – Люксембург Контакт Сентерз С.А.Р.Л. сайты http://teleperformance.cc/ http://www.teleperformance.ru/ http://www.teleperformance.com Именно сотрудники этой компании присылают Вам однотипные ответы по такому шаблону: «Уважаемый **********! Спасибо за Ваше обращение в Службу Клиентской Поддержки Toyota. [Тут, в серединке письма непосредственно сама суть письма, которую пишут уже для вас: спрашивают Вин, либо просят что-то уточнить, либо пишут, что направлено дилеру и с вами скоро свяжутся] Позвольте еще раз поблагодарить Вас за то, что уделили время, чтобы написать нам. С уважением Имя Фамилия Служба клиентской поддержки Тойота»

я я 26 декабря 2017 14:10 В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни

Политические проститутки. Проснулись под алкогольной лобби. Прижал их генерал Солодовников. Вот сущность этих депутатов спрашивать народ. О налогах они заботятся. Воровать меньше надо.

Илья Овсянниковъ 22 декабря 2017 13:40 В отношении Андрея Ищука введена процедура реструктуризации задолженности

Дмитри, Адрей - какие-то новые имена...

Алина Еремина 18 декабря 2017 03:33 Снижению производственного травматизма способствует проведение конкурсов

Гораздо больше пользы охране труда приносит постоянная деятельность профсоюзов. далеко не каждый работодатель заинтересован в улучшении условий труда

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Фото на сайте

В Самаре открылась первая АЗС Shell

В Самаре открылась первая АЗС Shell

Строительство ледового дворца в Чапаевске идет по графику

Строительство ледового дворца в Чапаевске идет по графику

Тоннель для трамваев под улицей Дальней готов на 99%

Тоннель для трамваев под улицей Дальней готов на 99%

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31