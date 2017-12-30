Самарские налоговики банкротят крупнейшего производителя "фанфуриков"

Арбитражный суд Самарской области принял к производству заявление о признании банкротом ООО "Гиппократ", крупнейшего в России производителя галеновых препаратов, которые в простонародье называют "фанфуриками" (настойки боярышника, пустырника, валерианы, пиона, календулы и другие). С соответствующим иском в арбитраж обратилась ИФНС России по Октябрьскому району Самары.

Как сообщается в определении суда, в основу заявления налоговой службы легли требования к обществу в размере 114,78 млн рублей. Из них 74,3 млн руб. — основной долг перед бюджетом, 32,45 млн — пени, 8 млн — штрафы.

В материалах по делу о признании ООО "Гиппократ" банкротом отсутствует информация о причинах возникновения долга компании перед налоговой службой. Однако в марте 2017 г. Арбитражный суд Самарской области отказал "Гиппократу" в удовлетворении иска о признании недействительным решения ИФНС России по Октябрьскому району. Решение ведомства касалось привлечения общества к налоговой ответственности в общей сложности на 101,9 млн руб., из которых 74,4 млн — недоимка по НДС и налогу на прибыль, 8 млн — штраф, 19,5 млн — пени.

Как поясняется в решении суда, налоговая инспекция по результатам выездной проверки сделала выводы о получении ООО "Гиппократ" "необоснованной налоговой выгоды по взаимоотношениям с ООО "ОптПоставки", ООО "Гарант-Лизинг", ООО "Промэнергоснаб".

Представители ведомства посчитали, что "Гиппократ" неправомерно включил суммы начисленной амортизации в состав расходов по налогу на прибыль организаций и получил налоговые вычеты по НДС.

В частности, налоговая инспекция пришла к выводу о фиктивности договора, заключенного ООО "Гиппократ" с ООО "ОптПоставки" на поставку технологической линии производства субстанции жидкости этилового спирта 95% и зернового крахмалосодержащего сырья.

Суд согласился с выводами налоговиков о том, что организациями был создан формальный документооборот для видимости приобретения и замены новой технологической линии. Целью же, по мнению надзорного ведомства, было завышение расходов и уменьшение налогооблагаемой прибыли.

В определении суда указывается, что по сделке с ООО "ОптПоставки" за 2011–2013 гг. была необоснованно отражена в расходах сумма начисленной амортизации в размере 43,13 млн рублей. В итоге неполная уплата налога на прибыль составила 8,6 млн, отказ в вычете НДС — 33,1 млн.

У ООО "Промэнергоснаб", согласно материалам суда, ООО "Гиппократ" 20 июня 2013 г. купило автоматическую линию фасовки лекарственных препаратов за 235,4 млн рублей. При этом ООО "Промэнергоснаб" за день до этого приобрело это оборудование у ООО "Гарант-Лизинг" за 95,58 млн рублей. Причем до совершения этой сделки "Гиппократ" арендовал это оборудование у "Гарант-Лизинга".

Налоговая инспекция с учетом этого посчитала, что сделка по приобретению оборудования "Гиппократом" у "Промэнергоснаб" не является реальной: по факту оборудование приобреталось у ООО "Гарант-Лизинг", а "Промэнергоснаб" было введено в цепочку сделок для уменьшения налогооблагаемой прибыли за счет существенного увеличения расходов.

Что же касается взаимоотношений ООО "Гиппократ" с ООО "Гарант-Лизинг", то с ним в январе 2011 г. был заключен договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР) для модернизации технологии производства. Однако налоговая инспекция пришла к выводу о том, что "Гарант-Лизинг" указанные работы не выполнял и выполнить не мог в связи с отсутствием материальных запасов и специализированного оборудования. Кроме того, в компании, согласно материалам суда, на тот момент трудился один человек.

Также обстоят дела и с субподрядной организацией, которая якобы привлекалась для выполнения НИОКР — ООО "Партнер-Сервис" (с августа 2011 г. ООО "Правовой сервис"). Более того, по данным налоговой, последнее не получило никаких средств за якобы выполненные работы. Хотя, согласно договору, заключенному с ООО "Гарант-Лизинг", общество должно было заработать 600,8 млн рублей. Суд пришел к выводу, что работы по договору выполнялись ООО "Гиппократ" собственными силами.

Однако в финансовой отчетности предприятия были отражены суммы начисленной амортизации в размере 48,4 млн руб., что привело к неуплате налога на прибыль в размере 9,6 млн рублей.

В итоге Арбитражный суд Самарской области согласился с выводами налоговой инспекции и отказал в удовлетворении иска ООО "Гиппократ" к надзорному ведомству. Это решение устояло в апелляционной и кассационной инстанциях. Компанией была направлена жалоба в Верховный суд РФ, но пока она не рассмотрена.

При этом Верховный суд уже отказал "Гиппократу" в удовлетворении ходатайства о введении обеспечительных мер в виде приостановления действия решения налоговой службы по взысканию задолженности.

В обоснование своего ходатайства "Гиппократ" заявлял, что исполнение решения инспекции "может причинить значительный ущерб, парализовать работу завода и привести к его банкротству, поскольку с общества необоснованно будут взысканы денежные средства в значительном размере". Однако суд посчитал эти доводы недостаточными для наложения обеспечения.

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