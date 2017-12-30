Светлана Линник: "Машина должна быть не только технологичной, но и красивой"

Самарский производитель сельхозтехники "Пегас-Агро" в течение года реорганизовал производственную систему, вдвое увеличив возможности по выпуску своей флагманской машины - самоходного опрыскивателя-разбрасывателя "Туман-2". О планах развития предприятия и о том, каким будет "Туман-3", в интервью "Итогам года" рассказала генеральный директор ООО "Пегас-Агро" Светлана Линник.

- Для молодой компании, созданной в 2010 году, каждый год - почти эпоха. Каким в историю предприятия войдет 2017-й?

- В этом году произошло немало знаковых для компании событий. Все возможности, которые нам представились, мы успешно реализовали, а в ряде аспектов - даже сверх ожиданий. Год назад в рамках визита президента России Владимира Путина и главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова в Японию был подписан ряд межправительственных соглашений. Среди них - меморандум о повышении производительности российских предприятий при поддержке японских специалистов. Для участия в программе было отобрано 12 заводов, в том числе "Пегас-Агро".

- В чем заключалась суть программы и какие результаты она дала?

- В течение года на наше предприятие приезжали инженеры компании "Тойота". Это были практикующие специалисты, которые непосредственно в цехах с нашими рабочими и линейными руководителями проводили тренинги и мастер-классы, разбирали конкретные рабочие ситуации, находили узкие места в нашей производственной цепочке. С их помощью мы смогли перестроить принцип организации сборки. Если говорить о цифрах, то больших машин "Туман-2" на начало года мы выпускали полторы единицы в день, сегодня этот показатель увеличился вдвое. Маленьких машин "Туман-1М" в день мы выпускали две с половиной единицы, а сейчас можем выпускать восемь машин. Была проведена серьезная работа над повышением качества, расширена система бережливого производства кайдзен. Что особо ценно, к нам приезжали основатели этой системы, люди с гигантским опытом работы, книги которых читают во всем мире. Итоги общей работы впечатлили не только нас, но и японцев.

- Планируется ли развитие сотрудничества?

- Японская сторона предложила нам продолжить эту программу в 2018 году. Весной концерн "Тойота" приглашает 15 наших специалистов пройти обучение и стажировку непосредственно на их предприятии в Японии. Кроме того, мы обсуждаем планы совместного развития нашего производственного комплекса. Чтобы выстроить отвечающее всем требованиям времени производство, необходимо будет учесть все недочеты, существующие на сегодняшний день.

- Что сегодня представляет собой завод "Пегас-Агро"?

- У нас работают 240 человек, мы уверенно перешли в категорию среднего бизнеса, и не только по численности, но и по обороту - по итогам года он превысит 1,5 млрд рублей. В этом году будет выпущено порядка 350 машин, план на следующий год мы поставили уже в 550 машин. В прошлом году у нас было более 240 машин, то есть темпы роста очень хорошие. Наша задача - выйти на производство тысячи машин в год, я думаю, что к 2020 году мы ее успешно реализуем. Спрос на сельхозтехнику сегодня высок. Наши машины берут охотно, поскольку они сделаны на высококлассном оборудовании, которое гарантирует качественную сборку, и выгодно отличаются по стоимости.

- Что входит в номенклатуру выпускаемой продукции?

- Предприятие выпускает машины двух видов: "Туман-1М" и "Туман-2". Сейчас проектируем следующую линейку машин - "Туман-3". Маленьких машин мы делаем не очень много, план на этот год - 50 штук, поскольку на рынке много аналогов, в том числе в Самаре. Наш флагман - это "Туман-2", сегодня он выпускается с четырьмя видами навесного оборудования: штанговый и вентиляторный опрыскиватели, разбрасыватель, а также мультиинжектор. Этот модуль мы внедрили в производство в 2017 году, он прошел испытания в разных регионах, протестирован Поволжской МИС, сейчас мы - на этапе получения сертификата. Пилотная партия изготовлена, и уже выстроилась очередь из желающих приобрести новый агрегат.

- "Пегас-Агро" является заводом полного цикла - от конструкторского бюро до выпуска готовой продукции. Насколько глубоко локализовано ваше производство?

- В зависимости от модели и набора опций локализация составляет от 52% до 87%. До определенного времени мы оснащали машину отечественным дизельным двигателем ЗМЗ-514, но он был снят с производства. Пришлось его заменить на аналог двигателя Isuzu, который производится в Китае. С другой стороны, у нас появилось качественное оборудование для производства электроники, и американская компания TeeJet передала нам производственную документацию для выпуска жгутов-проводов, которые ранее мы покупали за границей. Мы предпочитаем вкладывать прибыль в основные средства, ведем постоянную работу по углублению локализации и стремимся производить сами как можно больше деталей машины. Под всю технологическую цепочку у нас имеется оборудование. Даже стандартизированные детали ГАЗа мы не покупаем, а изготавливаем сами. В этом году закупили еще несколько новых станков, поскольку объемы производства растут.

- Каковы сегодня ваши рынки сбыта?

- Традиционно это Россия и СНГ - Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, активизировался рынок Украины. После выставки в Ганновере большой интерес к нашей технике проявили болгары. Здесь есть определенные сложности, поскольку требуется сертификат ЕС. Европейский рынок очень хорошо защищен. Нам здесь помогает Российский экспортный центр, который проводит обучение специалистов предприятий по сертификации продукции. Предполагается и субсидирование затрат на сертификацию, поскольку это дорогостоящие процедуры. Большой интерес к нашей технике проявили греки и сербы, когда узнали, что может делать наша машина и сколько она стоит. Потенциально Восточная Европа - это наш рынок. Зарубежные аналоги стоят в 2,5-3 раза дороже, причем это только опрыскиватели без сменных модулей, они могут работать ограниченное время в году. А наша машина работает в поле с ранней весны до поздней осени.

- Как выстроен сервис "Пегас-Агро"?

- Сегодня у нас очень большая сервисная группа. Дилерская сеть работает от Дальнего Востока до Крыма. Большую пользу приносят дилерские конференции, очередная состоится в январе. Дилеры ежегодно проходят обязательное обучение на предприятии, наши сервисные инженеры держат с ними постоянную связь и информируют о происходящих изменениях. Мы даем годовую гарантию и проводим мониторинг по каждой проданной машине. Сервисная группа всегда готова подстраховать дилеров, если они не справляются на месте, наши специалисты выезжают для оказания поддержки.

- Каким будет "Туман-3"?

- У нас все очень просто: "Туман-1" несет одну тонну полезной нагрузки, "Туман-2" рассчитан на две тонны, соответственно, "Туман-3" будет иметь три тонны полезной нагрузки. Когда мы изучали запросы рынка, основное, что звучало от потребителей - "нам бы емкость побольше". Особенно это актуально для овощеводов, у них большой расход на гектар, и частая заправка машины снижает производительность. Здесь мы решаем достаточно сложную техническую задачу по увеличению полезной нагрузки с сохранением преимуществ модульной платформы, которая не сминает посевы и работает без технологической колеи. Вес в данном случае имеет большое значение. Естественно, мы работаем над дизайном - машина должна быть не только технологичной, но и красивой. Мы сохраним необычный вид и узнаваемость нашей машины. В 2018 году соберем опытные модели "Тумана-3" и будем тестировать его в своем хозяйстве. В 2019 году будут сертификационные испытания и мелкосерийная сборка для тестирования в хозяйствах наших постоянных партнеров. А с 2020 года мы начнем реализовывать проект в полном объеме.

- Государство поддерживает вас субсидиями?

- Мы участвуем в программе импортозамещения, в соответствии с которой федеральный бюджет субсидирует аграриям 20% стоимости нашей техники. Мы всегда на связи с региональным минпромом. В свое время область субсидировала нам 90% затрат по сертификации, были выделены субсидии на приобретение основных средств производства, что для нас очень важно, поскольку мы закупаем много станков и оборудования. Нам помогли с финансированием в приобретении программного обеспечения для конструирования машин. По "Туману-3" мы подали заявку в федеральный конкурс на субсидирование НИОКР. Тематикой нашего производства всерьез заинтересовалось государство, и я думаю, что у нас неплохи шансы на получение поддержки. Хотим поработать над этим проектом с государственным участием, поскольку выпуск новой машины - достаточно дорогостоящее дело.