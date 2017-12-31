Где покажут новогоднее обращение главы региона

Новогоднее поздравление главы Самарской области Дмитрий Азарова покажут телеканалы "Россия-24. Самара", ТРК "Губерния" и "Самара ГИС", сообщает в Твиттере департамент информполитики администрации губернатора.
Обращение Дмитрия Азарова начнется в 23:50.
Напомним, в этом году жители области также по местному времени смогут увидеть новогоднее обращение президента. Оно начнется в 23:55.
Последние комментарии
что ж куртку Ирине не дали с логотипом?
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
где её вернули?как не было воды так и нет