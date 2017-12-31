Где покажут новогоднее обращение главы региона

Новогоднее поздравление главы Самарской области Дмитрий Азарова покажут телеканалы "Россия-24. Самара", ТРК "Губерния" и "Самара ГИС", сообщает в Твиттере департамент информполитики администрации губернатора.

Обращение Дмитрия Азарова начнется в 23:50.

Напомним, в этом году жители области также по местному времени смогут увидеть новогоднее обращение президента. Оно начнется в 23:55.