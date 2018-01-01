Из-за сообщения о заминировании из аэропорта Курумоч эвакуировали более 300 человек

В воскресенье, 31 декабря, в связи с сообщением о заминировании из здания аэропорта Курумоч было эвакуировано 160 пассажиров и 150 сотрудников, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
По данным оперативных служб, тревожное сообщение, послужившее поводом для эвакуации, поступило в чрезвычайные структуры примерно в 16:00. Как сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре, в 18:00 обследование аэропорта было закончено, ничего опасного найдено не было и оцепление там уже было снято.
По предварительным данным, в воскресенье, 31 декабря, поступило несколько сообщений о заминированиях. В частности примерно с 12:33 до 16:00 силовики обследовали ТЦ "Мега", откуда были эвакуированы люди.
А в 13:04 на предмет заминирования обследовался торговый центр в пос. Рощинский Волжского района.
Официальных заявлений в целом о происходящем не было. Но по предварительным данным оперативных структур, ничего взрывоопасного во время обследований обнаружено не было.
Последние комментарии
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.
"Несчастный случай"?
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).
Славбогу, что ошибочно. А то, ох как страшно было, ох как страшно.