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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Из-за сообщения о заминировании из аэропорта Курумоч эвакуировали более 300 человек

САМАРА. 1 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 31 декабря, в связи с сообщением о заминировании из здания аэропорта Курумоч было эвакуировано 160 пассажиров и 150 сотрудников, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

По данным оперативных служб, тревожное сообщение, послужившее поводом для эвакуации, поступило в чрезвычайные структуры примерно в 16:00. Как сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре, в 18:00 обследование аэропорта было закончено, ничего опасного найдено не было и оцепление там уже было снято.

По предварительным данным, в воскресенье, 31 декабря, поступило несколько сообщений о заминированиях. В частности примерно с 12:33 до 16:00 силовики обследовали ТЦ "Мега", откуда были эвакуированы люди.

А в 13:04 на предмет заминирования обследовался торговый центр в пос. Рощинский Волжского района.

Официальных заявлений в целом о происходящем не было. Но по предварительным данным оперативных структур, ничего взрывоопасного во время обследований обнаружено не было.

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