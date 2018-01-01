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Театр Культура

Денис Бокурадзе стал заслуженным артистом Самарской области

САМАРА. 1 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Художественный руководитель театра-студии "Грань" стал заслуженным работником культуры Самарской области. Соответствующий знак Денису Бокурадзе вручил губернатор Дмитрий Азаров.

 

Денис Бокурадзе окончил режиссерское отделение Самарской государственной академии культуры и искусства в 2000 году (мастерская В.А.Тимофеева). С 2011 года — художественный руководитель театра-студии "Грань".

Спектакли Бокурадзе в "Грани" неоднократно участвовали и становились лауреатами различных театральных фестивалей. С 2015 по 2017 год театр три раза номинировался на национальную театральную премию "Золотая Маска".

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