Денис Бокурадзе стал заслуженным артистом Самарской области

Художественный руководитель театра-студии "Грань" стал заслуженным работником культуры Самарской области. Соответствующий знак Денису Бокурадзе вручил губернатор Дмитрий Азаров.

Денис Бокурадзе окончил режиссерское отделение Самарской государственной академии культуры и искусства в 2000 году (мастерская В.А.Тимофеева). С 2011 года — художественный руководитель театра-студии "Грань".

Спектакли Бокурадзе в "Грани" неоднократно участвовали и становились лауреатами различных театральных фестивалей. С 2015 по 2017 год театр три раза номинировался на национальную театральную премию "Золотая Маска".