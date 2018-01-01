В последний день праздников в Самарской филармонии можно послушать орган

В понедельник, 8 января, в Самарской филармонии пройдет концерт Даниэля Зарецкого и Марии Людько "Орган + Голос" - "Молитва и американский спиричуэлс".
Даниэль Зарецкий (орган) окончил Ленинградскую консерваторию по классам органа и фортепиано, а также аспирантуру Казанской консерватории и Музыкальной академии им. Сибелиуса в Хельсинки, Финляндия.
Участвовал во многих мастер-классах в Западной Европе у ведущих профессоров (Г.Бове, Ж.Гийу, М.-К.Ален, Х.Фогель, Л.Ломанн, П.Кее, Й.Лауквик, З.Сатмари и др.). Лауреат Открытого Всероссийского конкурса органистов 1991 года (I премия), Международного конкурса органистов в Германии. Дипломант международных конкурсов органистов в Италии и Финляндии. Концертирует с 1986 года. Выступал почти во всех городах бывшего СССР, где установлены органы. Активно гастролирует практически во всех странах Европы, а также в США, Израиле, Австралии и Южной Америке. Записал семь компакт-дисков. С 1997 по 2007 г.г. - органист Санкт-Петербургской Филармонии. С 2002 по 2007 г.г. - доцент Нижегородской консерватории по классу органа, с 2006 года - профессор кафедры органа, клавесина и карильона факультета искусств Санкт-Петербургского Государственного Университета. С 2007 года - доцент кафедры органа и клавесина Санкт-Петербургской консерватории, с 2011 года - заведующий кафедрой органа и клавесина.
Мария Людько (сопрано) родилась в семье оперных певцов, занимается музыкой с 4 лет. В 1992 году окончила специальную музыкальную школу при Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова. В 1997 г. музыковедческий и в 1999 г. вокальный факультеты Санкт-Петербургской консерватории. Стажировалась в Интернациональной Баховской Академии (1996, Штутгарт, Германия) и Академии Мариинского театра (1999-2006), участвовала в мастер-классах крупнейших российских и европейских музыкантов, в различных молодежных оперных мастерских, изучала интерпретацию старинной музыки и немецкой романтической песни.
Певица сотрудничает с крупнейшими европейскими оркестрами, известными отечественными и зарубежными композиторами, дирижерами и режиссерами, среди которых - А.Петров, М.Эрмлер, В.Гергиев, Ю.Темирканов, П.Пейре, С.Сондецкис, Н.Алексеев, А.Дмитриев, К.Райкин, Д.Черняков, Г.Купфер, Г.Вик. Лауреат восьми международных конкурсов, среди которых - Ганс Габор Бельведер (Вена, III премия, 2002), им. И.Юрьевой (Таллинн, I премия, 2002), Романсиада (Москва, I премия, 2000), им. В.Собинова (Саратов, I премия, 2000).
В программе - молитвы, оперные арии и американский спиричуэлс. Концерт ведет Ирина Цыганова.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!