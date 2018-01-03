В Самаре на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Вольской лопнул трубопровод

В среду, 3 января, специалистами "Предприятия тепловых сетей" обнаружено повреждение подающего трубопровода диаметром 500 мм около дома №29а на ул. Ново-Вокзальной, сообщает пресс-служба компании.

"В настоящее время для устранения повреждения потребители переведены на резервную схему теплоснабжения. На месте работают ремонтные бригады ПТС, все работы координируются со специалистами департамента ЖКХ г.о. Самара. Место повреждения огорожено, земляные работы проведены и ведется подготовка к сварочным работам", - говорится в релизе коммунальщиков.

Предприятие тепловых сетей планирует устранить повреждение 3 января до 20:00.