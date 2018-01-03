В Самаре на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Вольской лопнул трубопровод

В среду, 3 января, специалистами "Предприятия тепловых сетей" обнаружено повреждение подающего трубопровода диаметром 500 мм около дома №29а на ул. Ново-Вокзальной, сообщает пресс-служба компании.
"В настоящее время для устранения повреждения потребители переведены на резервную схему теплоснабжения. На месте работают ремонтные бригады ПТС, все работы координируются со специалистами департамента ЖКХ г.о. Самара. Место повреждения огорожено, земляные работы проведены и ведется подготовка к сварочным работам", - говорится в релизе коммунальщиков.
Предприятие тепловых сетей планирует устранить повреждение 3 января до 20:00.
Последние комментарии
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
где её вернули?как не было воды так и нет
Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.
а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом
Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.