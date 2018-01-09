16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В период проведения ЧМ-18 будет действовать госрегулирование стоимости гостиничного обслуживания Куда отправиться из Самары на Новый год На горе Стрельной появится новая тропа с двумя смотровыми площадками Самарцам рассказали, как стать промышленным туристом На что может рассчитывать пассажир при отмене рейса

Туризм Общество

В Самарской области 15 предприятий открыты для промышленного туризма

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 39
Версия для печати

В Самарской области 15 предприятий открыты для промышленного туризма, сообщает портал tourprom.ru.

Среди них пивоваренная компания "Балтика" (экскурсии проводятся с 2003 г., обустроена галерея, позволяющая осматривать основные этапы производства без нарушения санитарного режима), Жигулевский пивзавод, заводы "Кока-кола" и "Самарский Стройфарфор", Самарское пассажирское вагонное депо, Булочно-кондитерский комбинат, "GM-АвтоВАЗ", а также Самарский метрополитен. В скором времени представится возможность побывать на заводах "Нектар", "Кузнецов" и "Авиакор", фабрике "Весна", гипсовом и кирпичном комбинатах.

"Газпром трансгаз Самара" также предлагает экскурсии. Ввиду особенного профиля предприятия, посетители имеют возможность посетить лишь музей, расположенный на 18-м этаже высотного здания на улице Ново-Садовой. Турпродукт разработан и ОАО "РЖД" — программа "От вагона до перрона" дает возможность побывать в пассажирском вагонном депо.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Ширяево состоялся 11-й фестиваль "Жигулевская вишня"

В Ширяево состоялся 11-й фестиваль "Жигулевская вишня"

Тимур снова победил Тохтамыша на этно-историческом фестивале в Красноярский районе

Тимур снова победил Тохтамыша на этно-историческом фестивале в Красноярский районе

Первая организованная тургруппа посетила Ширяево на судне на воздушной подушке

Первая организованная тургруппа посетила Ширяево на судне на воздушной подушке

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4