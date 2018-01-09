В Самарской области 15 предприятий открыты для промышленного туризма, сообщает портал tourprom.ru.

Среди них пивоваренная компания "Балтика" (экскурсии проводятся с 2003 г., обустроена галерея, позволяющая осматривать основные этапы производства без нарушения санитарного режима), Жигулевский пивзавод, заводы "Кока-кола" и "Самарский Стройфарфор", Самарское пассажирское вагонное депо, Булочно-кондитерский комбинат, "GM-АвтоВАЗ", а также Самарский метрополитен. В скором времени представится возможность побывать на заводах "Нектар", "Кузнецов" и "Авиакор", фабрике "Весна", гипсовом и кирпичном комбинатах.

"Газпром трансгаз Самара" также предлагает экскурсии. Ввиду особенного профиля предприятия, посетители имеют возможность посетить лишь музей, расположенный на 18-м этаже высотного здания на улице Ново-Садовой. Турпродукт разработан и ОАО "РЖД" — программа "От вагона до перрона" дает возможность побывать в пассажирском вагонном депо.