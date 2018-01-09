С экс-руководства банка "Волга-Кредит" хотят взыскать 5,3 млрд рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося банка "Волга-Кредит" (ВКБ) - Агентство по страхованию вкладов - пытается взыскать с контролировавших банк лиц убытки в размере 5,3 млрд руб., сообщается на сайте АСВ.

Ответчиками по иску Агентства выступают экс-председатель правления банка Татьяна Ерилкина, а также входившие в состав правления Валерий Жихарев, Илья Гуткович, Светлана Игнатьева, Альфия Салахова, Александра Юдакова, Алексей Юрченко и ранее входившая в совет директоров Марина Ткачева.

Напомним, финансовые трудности в ВКБ начались в декабре 2014 г., а 30 декабря у него была отозвана лицензия. В феврале 2015 г. кредитная организация признана банкротом. Размер установленной задолженности банка перед кредиторами по состоянию на 1 ноября 2017 г. составлял 7,6 млрд руб., расчеты с ними, по данным АСВ, не осуществлялись.

На момент отзыва лицензии "Волга-Кредит" по объему активов банк занимал 296 место в банковской системе Российской Федерации.

Как сообщает АСВ, в ходе проверки обстоятельств банкротства "Волга-Кредита" было установлено, что до отзыва лицензии контролирующими банк лицами приняты решения о предоставлении технических кредитов физическим и юридическим лицам, "не ведущим хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающим собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам".

"Кроме того, руководителем банка приняты решения о расторжении договора залога ликвидного обеспечения, а также о необоснованном отчуждении принадлежавших банку векселей кредитных организаций без оплаты", - поясняют в АСВ.

Именно эти обстоятельства, по информации конкурсного управляющего, и стали основанием для взыскания убытков с бывших руководителей ВКБ.

В завершение отметим, что 23 января 2015 г. ГУ МВД России по Самарской области было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств вкладчиков банка (ч. 4 ст. 159 УК РФ, "Мошенничество в особо крупном размере"). По версии следствия, с июня по декабрь 2014 г. сотрудники и руководители банка "Волга-Кредит" путем внесения заведомо ложных сведений в бухгалтерскую отчетность организации сняли деньги со счетов ряда граждан. Сообщалось об обращении в полицию около 2 тыс. потерпевших. Предполагаемая сумма ущерба оценивалась в 1,8 млрд рублей.

По последним данным, фигурантами этого дела являются 14 человек. В их числе - Татьяна Ерилкина, сотрудники банка Сергей Осипов, Мария Зацепина, Елена Данчина, Ольга и Анна Золотовы, предполагаемые совладельцы банка Руслан Токарев и Андрей Иванов (объявлены в международный розыск), бывший советник председателя правления банка Ирина Воропай, экс-председатель совета директоров и акционер ВКБ Александр Бобровский, а также акционер банка Максим Кашапов. Часть фигурантов находится в розыске, часть - уже задержаны.

Тем временем в октябре 2016 г. в отношении Татьяны Ерилкиной было возбуждено другое уголовное дело - также по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупных размерах"). В основу этого дела, по данным АСВ, лег факт хищения принадлежащих ВКБ векселей других кредитных организаций. Ущерб от действий Татьяны Ерилкиной следствие оценивало в 272 млн рублей.

Расследование этих уголовных дел в настоящее время продолжается.