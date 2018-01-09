В Новокуйбышевске пройдет "Золотая Маска"

В 2018 г. Новокуйбышевск станет участником регионального проекта "Фестиваль "Золотая Маска" в городах России", сообщает театр-студия "Грань".

Программа главного национального театрального фестиваля действует с 2000 года. В регионы привозят лучшие спектакли, становившиеся номинантами и лауреатами "Золотой Маски".

За эти годы региональные фестивали "Маски" прошли в нескольких десятках городов: в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Хабаровске, Омске, Казани, Ярославле, Челябинске, Тюмени и других. Благодаря этому проекту российские зрители могут увидеть серьезный, умный, зачастую непростой, но настоящий театр. В рамках региональных фестивалей также проходят семинары, мастер-классы, встречи с создателями спектаклей.

Осенью 2018 г. "Золотая Маска" планирует провести региональный проект в Новокуйбышевске. Базирующийся здесь театр-студия "Грань" неоднократно становился номинантом, а в этом году - и лауреатом премии "Золотая Маска". Какие театры приедут в Новокуйбышевск, пока не известно.

Напомним, в 2011 г. программа "Золотой Маски" "Лучшие спектакли в городах России" прошла в Самаре. Тогда привезли премьеру Театра им. Вахтангова и два спектакля Магнитогорской драмы.