В Новокуйбышевске пройдет "Золотая Маска"

В 2018 г. Новокуйбышевск станет участником регионального проекта "Фестиваль "Золотая Маска" в городах России", сообщает театр-студия "Грань".
Программа главного национального театрального фестиваля действует с 2000 года. В регионы привозят лучшие спектакли, становившиеся номинантами и лауреатами "Золотой Маски".
За эти годы региональные фестивали "Маски" прошли в нескольких десятках городов: в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Хабаровске, Омске, Казани, Ярославле, Челябинске, Тюмени и других. Благодаря этому проекту российские зрители могут увидеть серьезный, умный, зачастую непростой, но настоящий театр. В рамках региональных фестивалей также проходят семинары, мастер-классы, встречи с создателями спектаклей.
Осенью 2018 г. "Золотая Маска" планирует провести региональный проект в Новокуйбышевске. Базирующийся здесь театр-студия "Грань" неоднократно становился номинантом, а в этом году - и лауреатом премии "Золотая Маска". Какие театры приедут в Новокуйбышевск, пока не известно.
Напомним, в 2011 г. программа "Золотой Маски" "Лучшие спектакли в городах России" прошла в Самаре. Тогда привезли премьеру Театра им. Вахтангова и два спектакля Магнитогорской драмы.
Последние комментарии
Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду писали нечто подобное в начале 20 века....Но он великий режиссер
отчего режиссер провинциального театра считает себя вправе исправлять замысел Островского?Самомнение -это еще не право переделывать классику.Особенно.опошляя все это современными песенками
Смело)
Только что пришли из театра, премьера прошла шикарно! Всей семье очень понравилось. Спектакль шел немного дольше запланированного, но прибавленное время не стало лишним. Одним словом- отлично!
9 апреля были на премьерном показе "История лошади". Сказать, что понравилось, значит не сказать ничего. Замечательная хореография. Такого проникновенного повествования не видел очень дано, временами от нахлынувших чувств перехватывало горло и буквально слёзы душили. Этой премьерой задана очень высокая планка и радует то, что в спектакле в основном занята молодёжь. Спектакль по времени большой и всё время пока он шёл, зал был в постоянном напряжении, которое ни на минуту не отпускало. Актёры отдавались игре настолько полно и стаким накалом, что я бы назвал их игру - высоким напряжением искусства. И почему-то мне в какой-то момент показалось что в зале присутствует дух Петра Монастырского. Вот такие впечатления от просмотра.