Директору самарской школы №29, в которой подрались два подростка, внесено представление

Прокуратура Октябрьского района Самары завершила проверку по факту инцидента, произошедшего 29 ноября в стенах школы №29.
Напомним, между двумя одноклассниками на перемене возник конфликт, в результате которого один из подростков получил перелом носа. По словам матери пострадавшего ребенка, ее сыну не была оказана квалифицированная медицинская помощь, более того, пострадавшего со сломанным носом отправили на урок.
Жалобу на действия медработников родительница направила в прокуратуру Октябрьского района. В результате проверки в адрес директора школы было вынесено представление об устранении нарушений федерального закона об образовании в части охраны здоровья обучающихся.
Последние комментарии
Халатность?
У нас все знают, что это адвокатишка-вор из воров! И почему ему всё время дают послабления? Ой, неспроста!
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.