Директору самарской школы №29, в которой подрались два подростка, внесено представление

Прокуратура Октябрьского района Самары завершила проверку по факту инцидента, произошедшего 29 ноября в стенах школы №29.

Напомним, между двумя одноклассниками на перемене возник конфликт, в результате которого один из подростков получил перелом носа. По словам матери пострадавшего ребенка, ее сыну не была оказана квалифицированная медицинская помощь, более того, пострадавшего со сломанным носом отправили на урок.

Жалобу на действия медработников родительница направила в прокуратуру Октябрьского района. В результате проверки в адрес директора школы было вынесено представление об устранении нарушений федерального закона об образовании в части охраны здоровья обучающихся.